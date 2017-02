El Teatro Cánovas acoge 'Amour', donde el amor siempre da una oportunidad

Etiquetas

La obra 'Amour', en el que el amor siempre da una oportunidad, será llevado a escena en el Teatro Cánovas este sábado a las 18.30 horas y el domingo a las 12.00 horas para festejar San Valentín en familia.

Marie de Jonh y Teatro de Arriaga de Bilbao se han unido para crear 'Amour', una obra poética de sorprendente carga visual, que se alzó con la distinción al Mejor Espectáculo Infantil del año en los Premios Feten 2016.

Se trata de un espectáculo teatral dirigido a toda la familia para reflexionar sobre la delgada línea que existe entre la desafección y el amor incondicional. Una llamada a liberar de prejuicios, según ha informado la Junta a través de un comunicado.

"Sin duda son los pequeños los que poseen el lenguaje puro. Ellos son los maestros y Amour, la escuela", ha afirmado su autor y director Jokin Oregi. Para festejar San Valentín en familia, 'Amour' será llevado a escena en el Teatro Cánovas este sábado a las 18.30 horas y el domingo a las 12.00 horas.

La compañía se pone como reto hacer del teatro un espacio de encuentro para la familia, capaz de emocionar por igual a niños, padres, abuelos, jóvenes y veteranos, y lo hace sin emplear la palabra, sin fronteras de idiomas y apuntando al sentimiento. La crítica lo ha calificado como "una joya teatral de precisión artística", como "canto al amor", destaca ampliamente la música de Pascal Gaigne y el calificativo de "bello" es unánime.

En la obra, unos niños se atreven a amar sin saber cuál es su verdadero significado. No dudan en enemistarse antes, incluso, de encontrar la palabra odio en sus bolsillos. Saben de olores, piel, caricia, abandono, refugio, deseo. No saben del tiempo. Y de pronto, han transcurrido más de sesenta años. Ahora, envejecidos, saben de olores, piel, caricia, abandono, refugio, deseo. Y, paradójicamente, no dudan en enemistarse cuando ya conocen el verdadero significado de amar. Saben del tiempo. Lo que no saben es que el amor siempre nos da una oportunidad. "Un teatro de adultos para niños ¿o quizás sea un teatro infantil autorizado para adultos?".