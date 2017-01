El Teatro Español sube a escena 'Edith Piaf. Taxidermina de un gorrión', una reflexión sobre la necesidad de los mitos

Etiquetas

El Teatro Español acogerá a partir del 12 de enero la obra 'Edith Piaf. Taxidermia de un gorrión', una producción de Kulunka Teatro escrita por Ozkar Galán y dirigida por Fernando Soto y José Dault, que invita al espectador a reflexionar sobre la necesidad de crear y creer en los mitos, según ha destacado el equipo este miércoles 11 de enero en la presentación ante la prensa.

Esta obra narra el encuentro ficticio entre Camile Schultz, una reportera especializada en fotografiar animales, que ha trabajado durante varios años en África, y la diva francesa de la canción Edith Piaf, a quien se ve obligada a entrevistar con el fin de sacar "todas sus miserias", según ha explicado Garbiñe Insausti, actriz que se mete en la piel de la cantante.

En este encuentro entre dos mujeres con "mucho carácter", ambas poco a poco se "deshacen de los prejuicios" que tienen la una de la otra, sus convenciones "se tambalean" y se reconocen en el papel del otro, de manera que las dos protagonistas de esta historia viven un "viaje emocional" y una "metamorfosis".

Por su parte, la actriz Lola Casamayor, que da vida a Camile Schutz, ha señalado que su personaje se dedica a la naturaleza porque tiene "cierta manía" al endiosamiento del humano y su figura representa una "crítica" al "periodismo amarillo" que intenta "vender a costa de sacar la porquería de los demás".

El autor de la obra, Ozkar Galán, ha señalado que 'Edith Piaf. Taxidermina de un gorrión' es tanto "un combate dialéctico" como "un juego de espejos" en el que Piaf, conocida en su país natal como el "pequeño gorrión de París", se encuentra en "un momento de plenitud", tal y como ha señalado sin querer desvelar más elementos de la trama.

Por su parte, Fernando Soto ha señalado que esta obra "va más allá del mito para conocer a la persona" y, como todos los textos teatrales, habla sobre "las virtudes y los defectos del ser humano".

En este sentido, ha explicado que esta obra "encierra varios componentes" de las personas, tales como la "facilidad para elevar y sublimar las historias" y "endiosar a personas con pies de barro", cuya caída puede tener las mismas dimensiones que su ascenso, según ha indicado.

"MONTAÑA RUSA DE EMOCIONES"

José Dault ha agregado que esta puesta en escena será una "montaña rusa de emociones en la que cabe todo: drama, comedia y emoción". Además, aunque la música es un elemento muy importante, ha precisado que "no es un musical", sino que las melodías están "al servicio de la historia".

Dault ha señalado que aunque Kulunka Teatro ha realizado varias obras de teatro de máscaras, su curiosidad no tiene límites porque considera que "el teatro no debería ser categorizado o compartimentado". "No ponemos etiquetas, nuestro objetivo es conmover y divertir por honestidad y por la necesidad de contar", ha dicho.

'Edith Piaf. Taxidermina de un gorrión', última obra de la programación a la llegada de Carme Portaceli a la dirección artística del Teatro Español, fue estrenada el 19 de enero de 2016 en la Feria de Teatro de Madrid (Madferia) y posteriormente se representó en la Feria de Teatro de Donosti (Dferia) en marzo del pasado año.