Las mujeres gitanas de El Vacie vuelven mañana al Teatro Español con 'Fuenteovejuna'

Las mujeres gitanas del poblado chavolista de El Vacie, en Sevilla, volverán este viernes, 20 de enero (hasta el próximo día 29), al escenario del Teatro Español para representar una versión adaptada de 'Fuenteovejuna' (original de Lope de Vega), después del éxito que cosecharon en 2010 con 'La casa de Bernarda Alba' en el mismo teatro.

Se trata de un espectáculo dirigido por Pepa Gamboa y escrito por Antonio Lope a partir del original de Lope de Vega, de las crónicas históricas del asesinato del comendador de Fuente Ovejuna (Córdoba), en 1476, a manos del pueblo, y de las mujeres que en esta ocasión interpretan la obra. El reparto está formado por siete mujeres provenientes del poblado gitano de El Vacie, al norte de Sevilla; por la actriz profesional Bea Ortega y el actor David Montero, de etnia no gitana, que encarnará al comendador.

Para la directora, la configuración del reparto constituye "una pirueta" en tiempos en los que se discute que la etnia gitana constituya "un pueblo", al tiempo que ha remarcado la función del teatro como "espacio de libertad" para las mujeres que lo protagonizan, que empezaron asistiendo a un taller de teatro por el centro de investigación teatral TNT y la actriz Silvia Garzón en 2008.

Tras los talleres, la participantes insistieron en continuar haciendo teatro hasta que se organizó un montaje de 'La casa de Bernarda Alba' que "llegó a ser el acontecimiento teatral de 2010", según el responsable de la producción por parte de TNT/Atalaya.

"Vimos una obra de teatro, nos encantó y estuvimos dos meses ensayando Bernarda Alba, y cuando terminamos con Bernarda Alba quisimos hacer otra", explica Rocío Montero Maya, que recuerda que ninguna de las actrices de El Vacie, incluida ella, sabe leer ni escribir, por lo que tienen que aprenderse las obras de memoria y de forma oral.

TEATRO QUE CAMBIA

En el camino, además de haberse introducido en el mundo del teatro, las mujeres que lo protagonizan han visto como su dedicación al arte dramático ha ido introduciendo cambios en sus dinámicas familiares y en las de la comunidad gitana en la que viven.

"Le damos las gracias a Pepa porque hemos disfrutado mucho y nos ha dado mucha libertad. Ha sido muy difícil dejar a los hijos en la chabola con los maridos, porque antes si tu no ponías el plato ellos no lo iban a poner. Ahora admiran el trabajo de las mujeres y hemos podido salir y conocer gente en lugar de estar en un agujero", explica Montero, quien además de actriz es bisabuela.

De hecho, uno de los momentos más difíciles que han tenido que enfrentar estas mujeres para llevar adelante 'Fuenteovejuna' tuvo lugar poco antes del estreno, cuando el cuñado de Rocío murió de forma trágica y las actrices tuvieron que decidir entre romper la tradición de guardar luto durante un mes o cancelar la obra.

"El luto es muy sagrado para nosotros --explica la actriz con tristeza--. Yo estuve hablando con mi marido y le expliqué que si yo no iba, el resto van a perder la oportunidad. Ahora mi marido está de luto y yo me lo he tenido que quitar".

Sin embargo, además de provocar cambios en la vida de los poblados, los responsables de la producción se muestran convencidos de que la actividad teatral en El Vacie es una de las principales causas de que la UE haya decidido destinar fondos para el levantamiento del poblado chavolista, que, según indican, es "el más antiguo de Europa". "Ha tenido mucho que ver con ellas y con sus actuaciones", ha asegurado Ricardo Iniesta.

Por ello, tanto el responsable de la producción como la directora han destacado, sobre todo, la "valentía" y la "profesionalidad" de las mujeres que este viernes llevarán al escenario madrileño 'Fuenteovejuna', en una versión "juguetona, libre y bastante emocionante" pero con el "justo rigor" debido a la obra de Lope, según la directora.

"Todas las actrices han sido capaces de ser más profesionales que muchos profesionales del teatro con carnet y de asumir la importancia que tiene el teatro --ha asegurado Iniesta--. Una de ellas ha llegado a actuar con un esguince y con bastón. Tienen esa profesionalidad que se muestra en el día a día".

Por su parte, las actrices piden "que no termine" y que cuando acabe la gira de 'Fuenteovejuna' se inicie una nueva obra y que se les vuelvan a abrir las puertas del Teatro Español. "Que no termine en esto, queremos más", ha asegurado Lole del campo (que encarna a Pascuala) además de agradecer a la directora por su implicación y su ayuda.