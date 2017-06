Los coros del Teatro Principal cierran la temporada entregando una donación de 5.700 euros a Unicef

Etiquetas

Los coros del Teatro Principal de Palma han cerrado este domingo la temporada musical con un concierto en la Sala Grande en el que además se ha hecho entrega de la recaudación del concierto de Navidad a Unicef -por un total de 5.725 euros-.

La entrega ha tenido lugar antes de comenzar la velada por parte del vicepresidente primero y conseller de Cultura, Patrimonio y Deportes del Consell de Mallorca, Francesc Miralles, mientras que ha recogido el cheque la presidenta de Unicef-Baleares, Mercedes del Pozo.

Esta cantidad corresponde a la recaudación del pasado Concierto de Navidad que ofrecieron los coros los pasados 17 y 18 de diciembre de 2016.

El concierto de fin de curso se ha iniciado con el Coro Petitons, que en esta ocasión, ha sido dirigido por Maria Francesca Mir, y que ha interpretado, entre otros, 'Cançó de mar', de Baltasar Bibiloni, y 'Nesta Rua', de Heitor Villa-Lobos.

El siguiente turno fue para el Cor Infantil, dirigido también por Maria Francesca Mir, y que ha cantado piezas como 'Hallelujah', de Leonard Cohen, o 'Oh Happy Day', de Edwin Reuben Hawkins.

El Cor Juvenil, con Pere Víctor Rado de director, ha cantado 'We go together', de Casey y Jacobs, de la película 'Grease, y 'Tourdion', un anónimo del siglo XVI.

El último en actuar ha sido el Cor del Teatre Principal, que también dirige Pere Víctor Rado. Ha interpretado piezas como 'Bohemian Rapsody', de Freddie Mercury, o 'Adiemus', de Karl Jenkins.

Finalmente, el concierto ha terminado con el canto común de todos los coros de 'Freedom Trilogy', de Paul Halley.