Anabel Pantoja acusa a Carlota Corredera de reírse del sobrepeso de su primo Kiko

Carlota Corredera ha vuelto a protagonizar un controvertido momento televisivo. La presentadora de 'Sálvame' fue acusada por la sobrina de Isabel Pantoja, de haberse reído del sobrepeso de su primo Kiko Rivera.

"¿Os estáis riendo del aspecto físico de mi primo?", dijo Anabel después de que los colaboradores hiciera jocosos comentarios sobre la barriga del hijo de la tonadillera.

"Yo a ese juego no juego, no, no, no, no", dijo muy exaltada Carlota Corredera, a lo que Anabel contestó: "No te he metido pero he escuchado aquí las críticas. Os estáis riendo cada vez que han enfocado la barriga, pues si tiene barriga, que tenga barriga".

Corredera, que se ha convertido en una abanderada de la talla 'curvy' tras perder 60 kg, realizó un alegato en referencia a lo que estaba sucediendo en plató. "Yo realmente es un tema que me toca porque soy y he sido una persona gorda y con problemas de peso, evidentemente que delante de mí no permito que nadie se meta con alguien por su físico y por su peso, y además creo que tenemos todos una responsabilidad y yo creo que el vídeo, desde mi opinión, está hecho desde el humor", dijo la presentadora.

En los últimos días Carlota Corredera ha sido muy comentada en las redes sociales después de que la famosa youtuber 'Soy una pringada' publicara un vídeo titulado 'Carlota Corredera, gorda traicionera', en el que comentaba, desde su punto de vista, la hipocresía con la que la ex directora de 'Sálvame' se había erigido como abanderada de las mujeres con sobrepeso después de haber hecho público en multitud de ocasiones su proceso de adelgazamiento.

La peculiar youtuber tiene miles de seguidores en redes sociales, que no dudaron en realizar comentarios jocosos sobre la presentadora de 'Sálvame'.