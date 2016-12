Anne Igartiburu: “Me gustaría volver a presentar las Campanadas con Ramón y su capa”

Etiquetas

Doce años presentando las Campanadas. Este año, Anne Igartiburu cumplirá 12 años consecutivos presentando las Campanadas de TVE. Un récord que le llena de emoción y que recibe muy ilusionada, “el número 12 es muy especial para mi y este año lo va a ser más”, declara a Lainformacion.com la presentadora de 'Corazón de...'

1- ¿ Tenéis alguna sorpresa para la retransmisión de este año?

Los presentadores de este año no tenemos ninguna sorpresa, pero la cadena sí. TVE está preparando algo muy especial para la emisión de este año.

2- ¿Tienes algún amuelo o haces algún ritual de cara al cambio de año?

Para mi este año es especial, son 12 campanadas, 12 uvas y yo cumplo 12 años de manera ininterrumpida presentando las campanadas. Esto es algo que no ha conseguido nadie, para mi es un número muy redondo y muy especial.

Me gusta llevar conmigo algo rojo y me gusta llegar al tiempo al sitio desde donde hacemos la retransmisión. También me gustar llevar algo pequeño de alguien importante de este año. He llevado cosas de Rafa Nadal, de Pablo Alborán, de mi marido, del Padre Ángel y hasta he tenido una camiseta de la Selección Española de Fútbol. Este año voy a llevar algo relacionado con la cultura de una serie de nombres importantes.

3-¿Cómo va a ser tu vestido de este año?

El diseñador de este año va a ser el de siempre, Lorenzo Caprile. Voy a ser fiel a mi color favorito. La línea de este vestido va a ser muy femenina con los hombros y la cintura marcada. Va ser más sobrio que el de otros años, va a tener menos transparencias y brillos pero si que tiene mucho carácter.

4-¿Cómo veáis las campanadas cuando era una niña?

Mi madre siempre preparaba una toritilla de patata y algo que nos gustara mucho. Cuando era pequeña viajaba mucho por lo que ha habidos años en los que las campanadas me han pillado en otro país. Cuando estábamos en España íbamos a casa de mi abuela porque nosotros no teníamos televisión.

5-¿A quién te gustaría ver presentando las campanadas?

Por ejemplo, me gustaría ver a Laura Valenzuela con Joaquín Prat También me gustaría verme a mi con Raffaella Carrá o con Ana Obregón, también me gustaría volver a presentarlas con Ramón García.

6- ¿Os acompañan vuestros familiares durante la retransmisión?

Alguna vez ha venido mi hija y algún familiar, pero en los últimos años es más difícil. Hay más controles de seguridad y hay que estar antes por lo que ya no vienen. También es verdad que estoy más tranquila cuando no están ellos.

7- ¿ Cuantos modelos de vestuario te has probado?

No me he probado ninguno. Yo me reúno con Lorenzo y muchas veces con solo mirarnos ya sabemos cómo va a ser el vestido. Vemos las telas y le propongo alguna cosa. Este año me lo voy a probar esta semana. El siempre dice que es muy fácil trabajar conmigo, pero la verdad es que él me lo pone todo muy fácil. Cuando decidimos el diseño tenemos que tener muchas cosa en cuenta por ejemplo que el plano es americano.

8-¿Tienes a algún miedo para la retransmisión?

Por ejemplo, las uvas nos las comemos después de la retransmisión para evitar atragantamientos. Al directo no le tengo ningún miedo, llevo muchos años en los directos del corazón y también son más d e15 años trabajando con el mismo equipo por lo que nos conocemos perfectamente.

9-¿Con qué persona te ha gustado hacer las campanadas?

Me gusta mucho Ramón y su capa. Es mi amigo y me gustaría volver a retransmitirlas con él. También me gustaría que un año fueran dos mujeres o dos hombres, algo distinto porque es verdad que siempre se tita de lo tradicional.

10- ¿Es cierto que hace tanto frío?

Si que hace frío pro no es tan exagerado. Hasta 5 minutos antes estoy con un plumas y luego con la emoción yo creo que ni sentimos el frío. No podemos poner estufas porque el sitio es tan pequeño que no cabemos. Este año vamos a ser tres y vamos a estar muy justitos.

Lo que si que es verdad es que hay mucho ruido y nos escuchamos fatal a pesar de estar al lado. Los compañeros te miran al hablarte para que les entiendas y se gesticula para que nos entendamos.

11- ¿Qué hacéis después de las campanadas?

Hay algo que la gente no sabe y es que cuando terminados los presentadores de todas las cadenas suben al set de TVE. Nos abrazamos y picamos algo. Este año va a haber un ambiente gastronómico muy especial, tenemos a Chicote, a Jordi Cruz, a Pepe Rodríguez y al marido de Cristina Pedroche, Dabiz Muñoz. Yo me pongo la ropa de calle y luego me voy a casa a celebrarlo con la familia, hago una tortilla patata, como mi madre, y sacamos el turrón de Bilbao. Lo mejor llega al día siguiente con el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena, además este año conocemos a la persona que lo va a dirigir

12-Cuéntanos alguna anécdota de estos años

Todos los años me gusta correr la San Silvestre y hubo un año que estuve a punto de llegar tarde la hora que nos había citado para las campanadas. Este año voy a intentar correr, todo dependerá de la hora de la convocatoria. Si no puedo correr por la mañana haré un entreno de unos 10 minutos en homenaje a la San Silvestre. Me gusta ir a correr y luego ir a trabajar, estás mas fresca, te sientes durita y mola. Me parece muy divertido.