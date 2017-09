Cocaína, la nueva y original forma con la que Netflix promociona la serie 'Narcos'

Etiquetas

Netflix no solo ha cambiado la manera de consumir la ficción de televisión en todo el mundo, si no que además está revolucionando la forma dehacer publicidad en lo que respecta a contenidos audiovisuales.

La serie Narcos está siendo todo un éxito que aglutina cada temporada a millones de espectadores en todo el mundo. Para esta nueva entrega el 'cartel del Cali', principal contrincante en el narcotráfico de Pablo Escobar, será el eje de la ficción.

Para promocionar la que es la tercera temporada en Estados Unidos Netflix está colocando en los baños de bares, discotecas y pubs unas pegatinas transparentes donde aparece un billete enrollado junto a los restos de una raya de cocaína. Junto a esta imagen aparece escrito “Here in the ’90s? There’s an 80% chance this power came from the Cali Cartel" ("¿Estamos en los años 90? hay un 80% de posibilidades de que este polvo provenga del cartel del Cali").

Netflix promociona Narcos con "rayas de coca" en aseos de locales nocturnos https://t.co/4T6Rbf2Xvxpic.twitter.com/0cqTbUcGQK — La Criatura Creativa (@LaCriaturaCreat) 14 de septiembre de 2017

Esta original manera de promocionar la serie se ha convertido en la comidilla de las redes sociales. Las pegatinas se suelen pegar en los urinarios, tazas de wc o espejos, lugares donde los consumidores de cocaína suelen ponerla para esnifar.

Esta nueva campaña publicitaria se une a otras que también llamaron la atención para promocionar Narcos, como el famoso 'Blaca Navidad' de la madrileña Puerta del Sol o la gran pancarta que ponía "se fuerte. Vuelve Narcos", que se colocó en el mismo sitio.