Conoce a la 'Pantojita' de Perú, la niña que imita a la perfección a Isabel Pantoja

Lita Pezo es una chica de 17 años que se convirtió con tan solo 14 en una de las jóvenes más famosas de Perú.

Sucasi devoción a la tonadillera Isabel Pantoja la hizo interesarse por la música hasta conseguir modular su voz exactamente igual que la cantante española.

Apoyada por su padre y por muchas personas de su ciudad, Quito, decidió apuntarse a un programa de televisión donde cada semana interpretaría una canción de su admirada Isabel Pantoja.

El mercado musical de la artista sevillana es muy fuerte en Perú, razón por la que la atención del público era muy fuerte en lo que respecta a la interpretación de Lita.

Pese a las presiones la joven, que tan solo tenía 14 años en 2014, no defraudó y quedó a toda la audiencia pegada a la pantalla televisión.

Sus gestos, imagen y voz era francamente parecida a la de Isabel, llegando al punto de casi no poder diferenciarlas. La cantante sevillana no dudó en agradecer la admiración que esta niña posa sobre su persona vía on line.

Finalmente Lita Pezo ganó de manera amplia su concurso, con el que consiguió una beca de estudios superiores en una prestigiosa Universidad peruana.

Conocida como la 'Pantojita', Lita continúa imitando a su ídolo en salas de conciertos de su país, donde todos admiran su capacidad de 'calcar' la voz de su ídolo.