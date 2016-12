Cristina Pedroche y Alberto Chicote contestan 12 preguntas antes de dar las Campanadas

Etiquetas

Antena3 ya ultima los detalles de la retransmisión más especial del año, las Campanadas.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote actuarán como maestros de ceremonia el día 31 de diciembre desde la Puerta del Sol de Madrid.

Pedroche, que se ha convertido en una habitual de esta cita navideña, se separa de su compañero Frank Blanco este año para dar la bienvenida al 2017 junto a chef Alberto Chicote.

En La Información.com hemos sometido a Pedroche y a Chicote a un cuestionario de 12 preguntas donde nos revelan algunos de los detalles más interesantes de las Campanadas de Antena3.

Cristina Pedroche: "Quiero presentar yo las Campanadas para siempre"

1- ¿Os guardáis alguna sorpresa para este año?

Siempre hay sorpresas. Siempre hay que arriesgar, es la última noche del año quiero despedirla con algo muy muy especial.

2- ¿Hacéis uso de algún amuleto o ritual de cara al cambio de año?

No soy muy supersticiosa esa noche, lo único que sí o sí me como las 12 uvas. Es el único momento en el que como uvas en todo el año.

3- Alguna pista sobre el look que luciréis en las Campanadas...

Es súper secreto siempre.

4- ¿En qué cadena veíais las Campanadas cuando erais niños?

Siempre con Ramón García, muy mítico y con Anne que soy muy fan de ella.

5- ¿A quiénes os gustaría ver presentando el fin de año y que todavía no lo ha hecho?

Las quiero presentar yo para siempre así que no diré otros nombres.

6- ¿Os acompañan algunos de vuestros familiares o seres queridos durante la retransmisión?

El espacio es muy pequeño y hace mucho frío así que mis padres se quedan en casa que es donde mejor me ven.

7- ¿ Cuantos modelos de vestuario os habéis probado?

Ninguno. Lo tenía muy claro.

8- El mayor miedo que tenéis durante la retransmisión, algún fallo que os cause pánico.

Siempre se tienen nervios, pero son nervios bonitos. Hay que pensar que va a salir todo bien y pasárselo bien, así lo hice los años pasados y así lo haré este también.

9- Históricamente quien ha sido vuestro personaje televisivo favorito en retransmitir las 12 Campanadas.

Ramón García.

10- ¿ Es cierto que hace tanto frío? ¿No os ponen calefacción?

Hace mucho frío porque está todo abierto, pero en el momento del programa, con los nervios no te das cuenta de nada. Yo no he pasado frío.

11-¿Y luego que hacéis?, ¿os quitáis los trajes?

Claro, me pongo cómoda y para casa. No soy muy de fiesta esas fechas.

12- Para los repetidores... Contadnos alguna anécdota personal durante la retransmisión.

El primer año no funcionaba bien la luz y cuando poníamos el secador saltaban los plomos y nos costó mucho peinarme. Pero al final, como siempre, todo salió bien.

Alberto Chicote: "Me gustaría ver presentado las Campanadas a Karlos Arguiñano"

1- ¿Te guardas alguna sorpresa para este año?

Las sorpresas son para las ocasiones especiales, y esta es una ocasión muy especial…

2- ¿Haces uso de algún amuleto o ritual de cara al cambio de año?

Nunca lo he hecho cuando lo celebraba en casa, ahora me permito el capricho de estrenar unos gemelos nuevos en cada ocasión.

3- Alguna pista sobre el look que lucirás en las Campanadas…

Eso sí que es sorpresa!!

4- ¿En qué cadena veías las Campanadas cuando eras niño?

En la única que había. ¡Que ya tengo 47 años!

5- ¿A quién os gustaría ver presentando el fin de año y que todavía no lo ha hecho?

A Karlos Arguiñano.

6- ¿Te acompaña alguno de tus familiares o seres queridos durante la retransmisión?

Sí, Inma (su pareja) se viene conmigo cada año y aguanta estoicamente todas las horas anteriores y el tiempo que tardamos en salir de allí.

7. ¿Cuántos looks te probaste?

El primer año, el que llevaba, el segundo lo mismo, y este tercero… igual. Me hacen el vestuario a medida, así que no hay mucho que probar.

8- El mayor miedo que tienes durante la retransmisión, algún fallo que os cause pánico.

Creo que miedo no es la palabra, pero todos en cualquier cadena sabemos que si nos equivocamos en algo…lo vamos a estar viendo durante años.

9- Históricamente quien ha sido tu personaje televisivo favorito en retransmitir las 12 Campanadas.

En casa las navidades de Cruz y raya …

10- ¿ Es cierto que hace tanto frío? ¿No os ponen calefacción?

Los hombres lo tenemos algo mejor, nos podemos abrigar más, pero las mujeres con esos vestidos tan espectaculares… por más calefacción que pongan (que la ponen) es 31 de diciembre por la noche y al aire libre, eso no hay quien te lo quite

11-¿Y luego que haces?, ¿os quitan los trajes?

Cuando terminas te cambias de ropa y te vas donde hayas decidido. En mi caso me iré a Puertalsol, mi nuevo restaurante, que está a 50 metros de donde estaré dando en directo las campanadas.

12- Cuéntanos alguna anécdota personal durante la retransmisión.

La gente no sabe que como los presentadores estamos de espaldas al reloj, y hay tanto ruido por la afluencia masiva de gente, no escuchamos las campanadas y tenemos que seguirlas por un monitor que nos ponen frente a nosotros.