Drew Barrymore confiesa su debilidad por la tortilla de patatas en su visita España

Drew Barrymore ha aterrizado en nuestro país este jueves 19 de enero para promocionar el que será su primer proyecto con el gigante Netflix, la serie 'Santa Clarita Diet'.

La actriz se ha mostrado ante la prensa luciendo buena figura y derrochando simpatía. Para Barrymore este estreno es algo muy especial, ya que se aventura a realizar una serie de televisión para la plataforma digital más exitosa del momento.

'Santa Clarita Diet' es la historia de un aburrido matrimonio dedicado al negocio inmobiliario que por un cambio de rumbo en sus vidas deciden comenzar a comer carne humana. La ficción podría caer en una producción zoombie más, pero en este caso se trata de una comedia que promete regalar muchas risas a partir del día 3 de febrero.

En su visita a España Barrymore ha confesado sentirse muy cómoda en el país, además de adorar nuestra gastronomía entre la que destaca la tortilla de patata. En la presentación que Netflix ha preparado para la llegada de la actriz a nuestro país, el gran chef catalán Ramón Freixá, ganador de dos estrellas michelín, ha sido el encargado de elaborar un creativo menú que emulaba el canivalismo que se desarrolla en la serie.

A partir de alimentos comunes realizó platos como 'cóctel de sangre', 'ojos de coliflor', 'gusanos de arroz salvaje' o 'cerebros de coco', entre otros.

Drew Barrymore ha confesado esta muy feliz con este estreno, ya que se sentía "ansiosa" por volver a trabajar. Lo cierto es que desde que en 2015 estrenase 'Miss You Already' no se han vuelto a conocer proyectos nuevos en la carrera de la actriz, que parece regresar por la puerta grande y en la pequeña pantalla.

Dado que la serie circula entorno a la manera en la que mata, cocina y come a personas, Drew nos ha contado cuales son sus dotes en la cocina. "No puedo configurar un menú completo, solo puedo centrarme en un plato", explicaba. "Mi receta preferida es el rape, lo cocino con cebollino y al horno", contaba divertida la estrella de Hollywood.

La actriz que protagonizó películas tan míticas como 'E.T' o 'Los ángeles de Charlie' se encuentra en un buen momento de su vida tras dejar atrás un turbulento pasado con las drogas y el alcohol.

El pasado año tuvo un revés en su vida tras cortar su relación con Will Kopelman, con el que tenía dos hijas fruto de cuatro años de matrimonio. Pese a ello la actriz se enfrenta al futuro con optimismo y volcada en su nuevo proyecto profesional.