Edurne: "Me ha sorprendido las muchas cosas en las que coincido con Risto"

La segunda edición de 'Got Talent' ya calienta motores. Telecinco estrena el próximo sábado 21 de enero la primera entrega del concurso donde Risto Mejide, Edurne, Eva Hache y Jorge Javier Vázquez serán los encargados de juzgar a los nuevos participantes del programa.

Edurne es la única miembro del jurado que ha pasado por un concurso de televisión, algo que tiene muy en cuenta a la hora de juzgar. "El haber vivido cosas parecidas me hace saber lo que significa ponerse delante de un jurado", recalca la cantante.

La incorporación de Risto Mejide en el lugar que ocupó en la pasada edición Jesúz Vázquez levantó en un primer momento mucha polémica dada la mala relación que el publicista y el presentador mantuvieron durante la última edición de 'Operación Triunfo' en la que coincidieron.

"Me ha sorprendido las muchas cosas en las que coincido con Risto, más que las discrepancias", confiesa Edurne pese a los diferentes perfiles televisivos que muestran ante los medios.

La bella cantante dice estar atravesando un buen momento personal y profesional en el que está dando suelta a su parte más creativa. De echo ya está trabajando en su nuevo disco donde se estrenará como compositora de sus propios temas.

"Por fin me llega el momento de disfrutar la creación de mi disco, ahora tengo el tiempo necesario para componer. Lo que quiero expresar en este disco son todas esas cosas que no he podido hablar, experiencia buenas y malas que quiero plasmar ahí", comenta Edurne.

Sin lugar a dudas uno de los momentos más importantes en la carrera musical de Edurne fue su participación en el Festival de Eurovisión 2015, donde representó a nuestro país con la canción 'Amanecer'. "Si volviera a Eurovisión cambiaría muchísímas cosas", recalca la artista.

Al preguntarla sobre su opinión de los seis seleccionados de este año para acudir al Festival, la madrileña confiesa no haber escuchado los temas, ya que se ha encontrado en Manchester en las últimas semanas acompañando a su pareja sentimental David de Egea.

Tras preguntar a la 'diva eurovisiva' sobre cual sería el consejo que daría al próximo representante de España en el concurso europeo, Edurne dijo lo siguiente: "Son unos meses con demasiadas opiniones a tu alrededor. La gente habla y opina demasiado, lo importante es estar seguro de si mismo y que opinen lo que quieran".

Su próximo trabajo discográfico aún no tiene fecha de salida, pero su presencia en televisión será constante en las próximas semanas en las que se desarrollará el concurso en Telecinco.