Jorge Javier Vázquez carga contra Isabel Pantoja tras su éxito en 'El Hormiguero'

Isabel Pantoja triunfó en su primera entrevista después de su salida de prisión. Junto a Pablo Motos la tonadillera se desenvolvió en una amable entrevista donde no se tocaron sus problemas con la justicia ni su relación con el exalcalde de Marbella Julián Muñoz.

A Jorge Javier Vázquez la reaparición de Isabel parece no haberle gustado. En la apertura de su programa 'Sálvame diario' el presentador ha cargado contra la artista en un discurso donde los dobles sentidos y los ataques personales han sido demoledores.

La mecha de este enfado fue cuando la cantante habló de su mascota, una perra llamada Sisi que fue regalada por Jorge Javier Vázquez cuando asistió a una entrevista en el programa 'Sabor a ti', presentado por Ana Rosa Quintana en Antena3.

"A mi perrita la quiero venga donde venga", dijo Pantoja a Pablo Motos. "¿Cree que hacía falta actuar con semejante desprecio hacia alguien? ¿Necesitaba humillar a alguien así?", ha contestado Jorge Javier Vázquez en su programa.

"¿De dónde vengo yo? De trabajar, usted viene de la cárcel", continuaba Jorge Javier muy enfadado, y es que el presentador de Telecinco y la tonadillera mantuvieron una relación amistosa cuando ambos presentaron juntos en la cadena de Paolo Vasile.

"Una vez que no le sirvo me da una patada y me envía a la mierda, prefiero estar en la mierda que a su lado", ha recalcado el presentador de 'Sálvame' añadiendo que se siente utilizado por la cantante, ya que durante un tiempo su amistad personal había sido rentabilizada.

Personal o no, la molestia que Jorge Javier Vázquez siente con Isabel Pantoja coincide con el estupendo dato de audiencia que la cantante y Pablo Motos consiguieron en la noche del lunes 30 de enero, que sitúan a la cadena de Atresmedia como la más exitosa en el primer mes del año.