Paula (MasterChef Junior): "De mayor quiero superar el récord de estrellas Michelín "

Etiquetas

La competencia en la cuarta edición de 'MasterChef Junior'concluyó el pasado martes 17 de enero. Paula, una niña de 10 años natural de Mataró, se hizo con el premio de 12.000 euros para continuar su formación en la escuela Basque Culinary Center.

A Paula la cocina le comenzó a gustar la cocina desde muy pequeña, "Empecé a cocinar cuando vi a mi madre en la cocina, siempre quería utilizar las cosas con ella", comentó la vencedora de MasterChef Junior ante la prensa.

Los padres de Paula en un principio no estaban muy de acuerdo en que su pequeña concursara en el talent, pero finalmente la insistencia de la niña dio sus frutos. "Llevaba años intentando apuntarme, hasta este año que me dejaron y he ganado".

Soltura, limpieza a la hora de cocinar y mucha confianza en sí mismas han sido las mejores herramientas con las que Paula se ha construido su puesto en el programa de televisión, siendo el referente de muchos niños que desean seguir su camino.

"Mis compañeros de clase están muy contentos por mi, ellos también quieren presentarse y sé que algunos lo harían genial. Yo los estaré apoyando", dice la niña y recalca lo complicado que ha sido para ella guardar el secreto de su victoria, ya que la final lleva varios meses grabada; "Ha sido muy difícil ocultar que había ganado durante todo este tiempo, pero si lo decía ya no tenía gracia ver el programa"

Una final muy reñida

Paula y Paloma quedaron mano a mano para batirse en duelo por el trofeo de 'MasterChef Junior'. Ambas demostraron tablas, aplomo y sobre todo ganas.

"Cuando entró en el plató estaba muy nerviosa, pero cuando empecé a cocinar se me pasó", cuenta la catalana.

Ambas niñas han compenetrado muy bien durante el concurso, afrontando los mementos más tensos del programa de la forma más deportiva posible.

"Yo quería ganar, aunque quedar segunda tampoco está mal", dice sonriendo Paula que se alzó con el premio con un menú de alta cocina compuesto por tartar de atún rojo con huevas de trucha, aire de wasabi y esferas de salsa kimchi, un risotto de gamba roja y plancton de principal y de postre una reinterpretación del clásico corte de helado de fresa y nata.

"Si no consigo ser cocinera me gustaría ser actriz"

La ganadora de 'MasterChef Junior' lo tiene claro, de no conseguir vivir de la cocina quiere vivir de la interpretación. Desparpajo no le falta, y es que Paula llama la atención de la cámara por su naturalidad y facilidad de palabra.

"Mi sueño cuando sea mayor es montar un restaurante y superar el récord de estrellas Michelín", afirma la pequeña.

Respecto a sus gustos gastronómicos, Paula afirma que le encanta comer carne y que el pescado es lo que menos desea cocinar debido a su dificultad.

Seguro que esta pequeña de 10 años podrá ganarse la vida en un futuro al calor de los fogones, ya que habilidad y talento no le falta.