Risto Mejide confiesa no estar contento con el montaje del primer programa de 'Got Talent'

Que Risto Mejide ha vuelto a Mediaset no es noticia. Al estreno de su nuevo programa 'Chester in love' el pasado domingo se suma el comienzo de 'Got Talent' el próximo sábado 21 de enero.

Risto formará parte del jurado del concurso ocupando el sitio de Jesús Vázquez en la primera edición, una noticia que llamó la atención de los medios a consecuencia de los polémicos conflictos que el presentador y el publicista protagonizaron durante su trabajo en 'Operación Triunfo'.

El famoso publicista confiesa que ya ha visto el primer programa de 'Got Talent', y al parecer no se siente muy satisfecho con el resultado. "Yo se que ha pasado en el plató y no es lo que yo he vivido", confiesa Risto y añade que el montaje del arranque del programa muestra a un Risto que el mismo no reconoce.

"El espectador que me quiera ver no me va a ver, no estoy contento con el montaje de 'Got Talent", añade Mejide en unas declaraciones que ha realizado a La Información.com.

Al parecer la labor del equipo de montaje del primer programa no es del agrado del controvertido Risto Mejide, que afirma contundente "no" estar contento. "Me ha faltado reconocerme en el montaje, no soy yo".

En 2006 Risto saltó a la escena mediática al convertirse en el azote de los concursantes de 'Operación Triunfo'. Tras su periplo de dos años en el programa estuvo en el talent 'Tu si que vales', lo que lo convierte en veterano de este tipo de formatos.

Pese a los símiles que se podrían establecer entre todos los talent shows en los que Risto ha formado parte del jurado, el escritor no quiere compararlos entre sí, "son formatos muy distintos, nada tienen que ver".

Son muchas en las facetas en las que hemos podido ver a Risto desde que se convirtió en una figura mediática, tiempo en el que ha mostrado perfiles profesionales y personales muy diferentes. Para muchos la mordaz capacidad de calificar a los concursantes de 'OT' se ha reblandecido para dar paso a un personaje algo más amable. Este echo no parece preocupar en absoluto al publicista, que vive en la actualidad un gran momento personal y profesional.

La escritura, la razón por la que Risto Mejide hace televisión

Además de la televisión, Risto tiene miles de seguidores que esperan ansiosos la publicación de sus libros. Su última obra titulada 'X' tuvo una estupenda acogida por parte del público que degusta la manera en la que escribe, algo de lo que Mejide disfruta intensamente.

Ante la pregunta sobre su próxima obra, el ahora jurado de 'Got Talent' contesta lo siguiente; "A sido tan buena la respuesta que prefiero darle tiempo a 'X'. Estoy trabajando en algo que me apasiona, pero no lo voy a desvelar".

"Yo hago televisión para poder escribir", son las las palabras con las que Risto explica su motivación por estar en la pequeña pantalla.

"El que me ha visto en la tele me ve gratis, no se ha tenido que gastar 20 euros en un libro. La gente que me conoce por mis libros tiene una impresión totalmente diferente de mi persona que la que solo me ve por televisión", concluye Risto Mejide.