Silvia Abril ('Homo Zapping'): "Me lo paso muy bien haciendo de Terelu"

Después de 10 años el programa 'Homo Zapping' regresa a la parrilla televisiva de Atresmedia, pero en en esta ocasión a Neox y no a la matriz Antena 3 donde se comenzó a emitir en 2003.

El próximo domingo 4 de junio a las 22:30h se emitirá la primera entrega de esta nueva temporada donde el invitado estrella será el chef Alberto Chicote.

Al elenco del nuevo 'Homo Zapping' se han incorporado nuevos nombres como el de Olga Hueso, Elías Torrecillas o Marta Corral, manteniendo otros que ya aparecieron en la primera etapa del programa como Silvia Abril, David Fernández o Mónica Perez.

En medio de una gran expectación por parte de la audiencia que vio nacer el formato que impulsó las carreras profesionales de actores como Paco León, Yolanda Ramos o la propia Silvia Abril, el estreno estará cargado de humor y nuevos formatos de la actual parrilla televisiva.

Entrevistamos a Silvia Abril, que nos cuenta como ha sido su regreso al proyecto que le dio foco mediático en la televisión nacional.

"A pasado el tiempo y los años, la parrilla televisiva a cambiado y hay mucho que parodiar. A mi me siguen parando y recordando 'Homo Zapping' por la calle, es un programa que dejó una espacio que no ha sido ocupado", cuenta la actriz.

Respecto a la idea que ha tenido Atresmedia de recuperar un formato que acabó siendo retirado en el año 2007, la cómica respondió lo siguiente: "Creo que el programa caducó y tuvo un gran desgaste también provocado por la cadena que lo movió varias veces. Después de un saneamiento creo que es el momento perfecto para recuperarlo".

Neox viene cosechando unos respetables datos de audiencia en esta franja horaria del domingo gracias a series como 'Modern Family' o 'Big Bang Theory', razón por lo que la cadena ha considerado oportuno encajar 'Homo Zapping' en este espacio.

"Este programa fue mi descubrimiento de la televisión, mi lanzamiento como actriz televisiva. Se lo debo todo", recalca Silvia y añade que fue muy duro en su momento los estrictos horarios en los que tenían que grabar y las largas sesiones de maquillaje a las que se sometieron para dar con la caracterización perfecta, "no teníamos que poner en maquillaje a las seis de mañana con 20 o 30 años para parecernos a personajes como Ana Rosa".

La catalana confiesa estar atravesando su mejor momento, y es que su frenético ritmo de trabajo la lleva a tener presencia en casi todas las grandes cadenas de televisión. "Estoy en TVE, Antena 3, Moviestar y me queda Telecinco. Yo creo que Ana Rosa no me va a llamar, aunque en su día me quiso conocer", dice la actriz.

"Paco está liadísimo, el está en la estratosfera, seguro que estará ansioso de ver como va el programa sin ellos. Realmente han entrado actores tan buenos que no hemos echado en falta a los que estaban antes", añade Silvia Abril ante las peticiones en redes sociales de que el elenco al completo de la primera hornada de 'Homo Zapping' estuviera presente en este regreso.

Ante la pregunta de cual es su personaje favorito a la hora de imitar, Silvia confiesa que adora hacer de Cayetana Guillén Cuervo, aunque disfruta mucho con Terelu Campos. "Me lo paso muy bien haciendo de Terelu, las Campos están para parodiarlas. Durante el rodaje con Chicote, Terelu no hacía mas que comer y comer hasta que escupí a Alberto una croqueta en la cara", cuenta la cómica.

Además de este estreno, Silvia cuenta que próximamente estrena una nueva película donde participa, y que en septiembre comenzará el rodaje de su primer protagónico junto al actor Jordi Sanchez en el film 'Bajo el mismo techo', una obra que se rodará entre Barcelona y México.

"No tengo tiempo, parezco una diva de lo ópera, tengo la agenda cerrada hasta 2018", concluye diciendo la actriz, considerada una de las cómicas más queridas de la televisión en España.