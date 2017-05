Toñi Moreno: "No siento que esté sustituyendo a María Teresa Campos"

Etiquetas

La presentadora Toñi Moreno entra por la puerta grande en Mediaset. La andaluza estrena el próximo sábado 20 de mayo el programa 'Viva la vida', un magazine con el que quiere enganchar al público de la tarde en Telecinco.

El 1 de abril se daba el cerrojazo a 'Qué tiempo tan feliz', el programa con el que María Teresa Campos venía reinando las tardes de los fines de semana desde hace ocho años.

'Viva la vida' se perfila como un magazine donde la actualidad, los testimonios personales, la música y las artes en general tendrán cabida, siempre desde el jovial punto de vista con el que Toñi Moreno impregna cada uno de sus proyectos.

"Yo espero que veáis lo mejor de mí porque voy a poner todo lo que sé. Espero ofreceros un magazine que os entretenga y os emocione. Creo que este género me permite mostrar todas mis facetas: informar, entretener… No tengo sentido del ridículo, y eso es un peligro", dice ilusionada la presentadora.

Toñi, que ha atravesado una etapa algo complicada en su vida a consecuencia de un parón profesional, algo que le llegó a plantear la idea de dejar de lado la televisión. "Si no me hubiesen dado la oportunidad en televisión me hubiese dedicado a otra cosa. Me encanta la cocina, me hubiera metido en una escuela para abrir mi propio restaurante", cuenta Toñi.

Su regreso a la pequeña pantalla nacional vino dado por Antena 3, que compró su formato 'El árbol de la vida', y que fue estrenado el pasado mes de marzo, que finalmente se caía de la parrilla tras conseguir unos malos datos de audiencia.

"Nosotros somos lo último que hacemos y cuando vienes de un fracaso es muy complicado que en este mercado te vuelvan a dar una oportunidad. Me tiré todo un verano buscando el árbol genealógico de Alejandro Sanz, le llamé, él apostó por mí y Antena 3 apostó por los dos. En esta ocasión, Mediaset ha creído en mí y yo he aceptado sin saber ni qué programa era, ni el dinero, ni nada. Voy a aprovechar esta oportunidad para demostrar a todos que no se han equivocado conmigo", relata la sanluqueña bromeando con la idea de tener una fotografía suya en el famoso pasillo de Telecinco en un futuro.

Íntima amiga de las Campos, continúa preocupada por la salud de María Teresa

El destino ha querido que el estreno de Toñi coincida con la hospitalización de su precursora en las tardes de los sábados, María Teresa Campos, que hace tan solo unos días sufrió una isquemia cerebral.

La gaditana dice tener una gran relación con la familia, sobre todo con Carmen Borrego a la que considera una de sus verdaderas amigas. "Carmen es amiga mía. Cuando tengo un problema la llamo para contarla, y eso que la palabra amistad la utilizo cuando tengo que utilizarla".

Toñi quiere desligarse del comentario que muchos esbozan llamándola "sustituta" de la matriarca Campos, y añade lo siguiente; "Yo espero que la gente que veía a María Teresa me vea a mí ahora. No pienso que la esté sustituyendo porque ella es insustituible. No existe nadie que admire más a María Teresa Campos que yo y es mi referente, porque yo la he visto trabajar", cuenta la presentadora y añade que a lo largo de su carrera siempre ha contado con el apoyo de María Teresa en cada uno de sus proyectos.

Con energía y fuerza Toñi Moreno se enfrenta a uno de los grandes retos de su carrera profesional, que pese a cosechar mucho éxito en la autonómica andaluza Canal Sur, no termina de arrancar en la televisión nacional.