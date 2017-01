Una niña de siete años se convierte en la Taylor Swift filipina

Etiquetas

Xia Vigor es una niña de siete años de edad con una afición muy especial. Natural de Reino Unido, vive en Filipinas Filipinas junto a su padre, de origen británico, y su madre, procedente del país asiático.

La gran devoción que esta pequeña procesa hacia la cantante norteamericana Taylor Swift empujaron a que sus padres decidieran concederla el deseo de acudir a un famoso programa de televisión, que viene siendo la versión filipina de 'Tu cara me suena mini', para que cumpliera su sueño de verse igual que su ídolo.

Tras pasar el casting de selección, la pequeña Xia realizó su primera actuación cantando la canción 'You Belong With Me' caracterizada igual que la cantante americana y calcando cada uno de los movimientos que Swift realiza sobre el escenario.

Peluca, maquillaje, vestuario e incluso lentillas de colores fueron necesarias para que Xia Vigor se viera como toda una estrella del pop. Su actitud ante la cámara sorprendió al jurado que no cesó de aplaudirla, y es que se notaba lo estudiada que la niña tiene a su ídolo musical.

La niña ha desatado la histeria en Filipinas, donde es considerada toda una estrella tras algunas de su actuaciones donde ha interpretado temas como 'Love You Like A Love Song' de Selena Gómez, con el que hace algunas semanas ganó los 3.000 pesos (casi 6.000 euros) de una de las galas del concurso.

For those who failed to watch its showtime, this is my great news! Everyday niyo na po ako makakasama with our newest segment,XIA AND KUYS! Together with my Kuya pogi @vhongx44 and kuya macho @billyjoecrawford. Thank you so much po 😘😘 photo credit to kuya @vhongx44 . #miniselenagomez Una foto publicada por Xiamara Sophia Vigor ❤ (@xiamaravigor) el 25 de May de 2015 a la(s) 6:42 PDT

En 'Tu cara me suena mini' parte como absoluta favorita y podría llegar a ganar el premio final. Sus cuentas de Instagram y Facebook son seguidas por miles de personas y la prensa está deseosa de hacer entrevistas a esta niña de siete años donde confiesa hacer lo que la hace disfrutar.

"Solo hago lo que me gusta, y luego salen cosas mágicas", confiesa Xia a un diario filipino,