En directo: las frases de Isabel Pantoja, que ni nombra la cárcel en El Hormiguero

La tonadillera ha visitado por primera vez un plató de televisión tras diez meses de silencio. Ha recibido el disco de oro por su discoHasta que se apague sol. Se trata de la única entrevista que dará la tonadillera a los medios españoles. La artista hará ahora una gira por España e Iberoamérica.

"Han sido dos años difíciles, intensos y dolorosos de los que estoy intentando salir". (Estas fueron las primeras palabras de Pantoja en el programa). Salir de "ese lugar del que no quiero acordarme", porque Pantoja ni nombró la cárcel, ni nadie la preguntó por ella. Ni por su sufrimiento, ni por Julián Muñoz, ni por su opinión de la justicia. El programa no era para eso. Era para dar la imagen de otra Pantoja, para promocionar un disco y para que su público (vibrando y aplaudiendo a cada instante) la apoyara.

Su madre

"Cada dos horas hablamos con mi madre cuando viajamos".

"Le doy las gracias a toda la gente".

"Mi madre me habla como si tuviera cinco años, para mi madre soy su niña".

"Prefiero irme antes que ella, mi madre es lo más importante junto con mis hijos de mi vida. Los que se me fueron están ahí y me cuidan".

"Con los que se me fueron hablo y he tenido mucho tiempo para hacerlo".

"Soy yo mi padre y Paco. Nadie se va del todo mientras se recuerda día a día".

Juan Gabriel

"La muerte de Juan Gabriel fue uno de los tres palos de mi vida".

"Cuando salí de ese lugar de cuyo nombre no quiero acordarme ya tenía el disco, con portada, letras..."

"Hablar de Alberto sin emocionarme es difícil siempre lo llevaré en mi corazón y mis canciones".

Y Kiko entró en el programa

En el programa participó su hijo Kiko Rivera que sorprendió a su madre entrando en el programa: "Me alegra verte ahí tan feliz con mi amigo Pablo".

"La familia al completo te queremos mucho y nos sentimos súper orgullosos de tí".

"Aquí tienes a tu nieta pendiente de la tele viéndote"

"Te quiero mamá".

"Nunca me hubiera imaginado cantar con mi madre".

"Mi hijo tiene un mérito increíble. Ya le han dado dos discos de oro, y lo ha hecho solito. El talento es de él y solo de él".

"No me acuerdo la primera vez que Kiko llegó tarde a casa".

En el camerino

"Antes de salir a cantar rezo".

"La mayoría de lo que se come en el camerino son sandwiches bastante tiesos".

"Hasta que se apague el sol" (la respuesta sobre los que no quieren verla salir del pozo).

La vida hoy para Isabel

"Lo más importante en la vida señoras y señores, es la salud".

"Un día feliz es estar en mi casa con mi familia. Mi madre, mis hermanos y yo. Despertarme y ver a mi madre con salud es lo máximo. Mis hijos y mis nietos vienen y van. Salir al campo, dar un paseo, después de lo que ha pasado. abrir la chimenea, tomarme un potaje de lentejas, un bocadillo, las cosas más pequeñas, las doy mucho valor".

"Hay cosas que no se valoran hasta que no se pasan".

"Las tristezas vienen solas, para tres días que vamos a vivir. Es mi filosofía de vida. Lo pasado, pasado. Ya no me interesa. Quiero estar todo el tiempo que pueda sonriendo. Tengo un público que me ama, no, lo siguiente. Solo puedo pedir salud. Quiero ver a mis nietas crecer, a mi sobrina que la amo, a mi madre".

"Yo doy las gracias a Dios por darme un día más".

"Cuando estoy mal me voy a mi cuarto y me entretengo haciendo cosas, ensayo, oigo música".

"Mi mente va a medio camino"

"Tengo la ayuda de mi perrita, a la que amo".

"Soy frágil pero valiente. No puedo venirme abajo. No le puedo hacer eso a mi familia, mis hijos, mis nietos y mi público".

La prensa

"Yo ya no le tengo miedo a mis respuestas, le tengo miedo a las preguntas".

"Le dije a la periodista cómprate una vida, sin querer hacer daño".

"Hay que reír" (sobre su frase dientes, dientes).

La perrita de su vida

"Me regalaron la perrita en un programa de televisión. Sabe con una mirada lo que siento".

"Quiero a mi perra, Isabel Pantoja Martín, y la llamamos Sissi".

La familia

"Yo le doy todo a mis nietos como abuela. Los que tienen que educar son los padres. Les doy lo que me piden y más".

Amor

"Tengo el corazón tan lleno de amor, que otro tipo de amor no me entra. De momento".

"Yo vivo al día".

"De un hombre me fijo en los dientes y los zapatos. La limpieza es fundamental".