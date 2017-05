Piden que la plaza de toros de Albacete sea declarada Monumento Histórico Artístico en la categoría BIC en su centenario

Etiquetas

El director del grupo de comunicación multimedia 'La Cerca', Manuel Lozano, junto con miembros del jurado de los premios taurinos 'Samueles', los toreros Dámaso González, Manuel Amador, o el presidente de la Unión de Abonados, José María Roncero, entre otros, han presentado este lunes en el registro del Ayuntamiento de Albacete una solicitud en la que piden al alcalde, Javier Cuenca, que inicie los trámites para pedir al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que la plaza de toros sea declarada Monumento Histórico Artístico en la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC).

Lozano ha defendido esta solicitud afirmando que la plaza de toros de Albacete "es un monumento artístico, cultural, patrimonial". Esto "unido a su tradición y por cumplirse este año su primer centenario, son motivo más que importantes para esta declaración".

El torero Dámaso González ha asegurado que tiene recuerdos "muy importantes" de la plaza porque su padre, cuando él tenía cuatro o cinco años, le llevaba a la plaza, "por el recinto y por la cuerda; era una maravilla, en la plaza todo el mundo era aficionado y nunca he odio que quieran quitarla porque el edificio es Albacete y a Albacete la queremos todos". Ha felicitado la iniciativa y ha confirmado que la apoya. "Es lo más grande que tiene Albacete aparte de los ciudadanos", ha apostillado.

Por su parte, el torero Manuel Amador ha dicho que la idea "es maravillosa" porque la plaza "es maravillosa". Ha relatado que se ha criado en ella, "como Dámaso, Pedrés, Montero, Chicuelo", y que sería para él "un disgusto tremendo que la quitaran". "Es una tacita de plaza; debemos mantenerla y mejorarla todo lo que podamos", ha asegurado.

NO CORRE PELIGRO

A este respecto, el presidente de la Unión de Abonados, José María Roncero, ha matizado que no cree que corra peligro, "que nadie se pueda atrever a tocarla porque es un edificio protegido, pero en los momentos actuales y ahora que se cumple el primer centenario, lo que no se haga no se va a hacer más".

Aun así, ha reivindicado que tiene que tener la categoría de BIC "para que nadie en un futuro pueda ponerla en duda", y ha explicado que están volcados "en que esto se lleve adelante".

Además, la Unión de Abonados reivindica la constitución del museo municipal taurino, "porque Albacete tiene historia, toreros que han sido primerísimas figuras y hay que motivar a las instituciones, a los políticos, que se dejen de temores y que den el paso porque hay mucho interés de que esto sea así".

El director del grupo de comunicación ha concluido asegurando que la petición es necesaria "por el bien de Albacete, de la tauromaquia y respondiendo a tanto antitaurinismo". Ha explicado que ponen, con esta solicitud, su granito de arena para que la plaza tenga esa categoría, y ha comentado que está abierta a todas las asociaciones y ciudadanos que quieran adherirse a ella.

El día 9 de septiembre de 2017, en plena celebración de la Feria Septembrina, tendrá lugar el acto central de conmemoración del Primer Centenario de la plaza de toros. Antes, los días 7, 8 y 9 de junio, el grupo 'La Cerca' ha organizado un seminario taurino, con una tanda de conferencias y tertulias taurinas con los toreros, ganaderos y profesionales "más emblemáticos que están en activo y lo han estado en Albacete y provincia". Serán en el salón de actos de Liberbank, a partir de las 17.00 horas.