La alcaldesa defiende la continuidad de la feria, cuyo cartel de este año es un homenaje de Indalecio Sobrino a Manolete

El novillero salmantino Alejandro Marcos tomará la alternativa como torero en la Feria de Santiago de Santander, que se celebrará del 23 al 29 de julio e incluirá cinco corridas de toros, una de rejones y una novillada.

Marcos tomará la alternativa el día grande, el 25 de julio, acompañado de José María Manzanares y Alejandro Talavante, y con reses de García Jiménez.

El charro ha agradecido poder cumplir su sueño de ser torero en Santander y con "ese cartel", y ha asegurado que afronta la fecha con "mucha responsabilidad, preparación y con la ilusión de convencer y agradar" al público, al que ha animado a asistir ese día al Coso de Cuatro Caminos.

El torero se ha pronunciado así durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el cartel de la Feria de Santiago 2017, que según el presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros, Constantino Álvarez, además de haberse aprobado por unanimidad, es "el mejor que se podía dentro de lo que podíamos".

En este sentido, ha comentado que habrá quien pueda ver alguna "ausencia" pero el Consejo ha tenido de ajustarse al presupuesto y "ha intentado hacerlo lo mejor que se podía", de modo que espera un éxito de público similar al del año pasado. Además, se mantiene el precio de los abonos.

La Feria comenzará el domingo 23 de julio con la única corrida de rejones de la ganadería de Luis Terrón, que será un mano a mano de Diego Ventura y Leonardo Hernández.

El 24 será la novillada de la ganadería de Zacarías Moreno a un cartel aún por determinar; y el 25 la citada de Manzanares, Talavante y Marcos.

El 26 los toros de Adolfo Martín serán para Manuel Jesús 'El Cid', Paco Ureña y José Garrido; y el 27 las reses de la ganadería de Garcigrande serán para Julián López 'El Juli', Miguel Ángel Perera y Andrés Roca Rey.

El viernes 28, Joselito Adame, Jiménez Fortes y Álvaro Lorenzo torearán ejemplares de Castillejo de la Huebra; y el 29 cerrarán la feria Enrique Ponce, Cayetano y Ginés Martín con toros de Luis Algarra.

CARTEL DE INDALECIO SOBRINO

Para anunciar los festejos, el cartel de este año es obra del pintor santanderino Indalecio Sobrino, que ha retratado a Manolete, de cuyo nacimiento se cumple el centenario y el 70 aniversario de su muerte, y quien toreó en la plaza de Santander su última corrida.

Las efemérides han hecho que el torero cordobés reciba este año el homenaje de la cartelería de buena parte de España, teniendo en cuenta además que su figura de por sí es "muy carteleada", ha explicado Sobrino, que por eso se ha decantado por pintar un primer plano.

"Creo que el mundo del toro debe rendirle homenaje y especialmente Santander, cuya plaza fue su última anfitriona", ha considerado el pintor, que ha reconocido que recuerda lo que estaba haciendo cuando, hace 70 años, se enteró de que había muerto Manolete.

"NO ME IMAGINO UNA CIUDAD SIN SEMANA TAURINA" DICE IGUAL

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha pedido a los vecinos un "esfuerzo extra" este año para "abarrotar" la plaza durante la Feria de Santiago, para que la ha comprometido el apoyo del equipo de Gobierno tanto por su "arraigo" como por su contribución a "mantener el patrimonio cultural" y su repercusión económica, valorada en más de siete millones de euros según un estudio de la Universidad de Cantabria.

"A los santanderinos nos gustan los toros", ha asegurado, y como ejemplo, ella misma, que ha confesado que le gustan pero "entiendo poco", y ha afirmado que, si puede, irá a todas las tardes a los festejos taurinos, que son una tradición en Santander desde el siglo XIX.

"No me imagino una ciudad en fiestas sin semana taurina: no me imagino los hoteles sin gente, los restaurantes sin gente, las peñas sin ver a sus toreros... ", ha manifestado la regidora, que ha asegurado que la Feria de Santiago "va a seguir existiendo".

A preguntas de la prensa sobre el pago de la Feria, Igual ha señalado que "la mayoría" son ingresos "vía entradas", y ha insistido en que el equipo de Gobierno "siempre" ha mantenido la misma postura. "¿Por qué los toros si o no y no el teatro si o no?. Es cultura y vamos a dar a los santanderinos la libertad para que vayan o no", ha dicho.