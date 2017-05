Antitaurinos pedirán este sábado en Madrid la prohibición de "todos" los festejos bajo el lema #TauromaquiaesViolencia

Etiquetas

Colectivos antitaurinos se manifestarán este sábado en Madrid para exigir la prohibición de "todos" los festejos taurinos y se queden fuera de "toda ayuda" con fondos públicos, así como de la rebaja del IVA a los espectáculos culturales bajo el lema '#TauromaquiaesViolencia.

Según ha informado la portavoz de la plataforma organizadora, Laura Gonzalo, a la que se han adherido 120 entidades, entre las que participa la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales, Amnistía Animal, Equo, entre otras, el objetivo es eliminar "cualquier" espectáculo taurino de los listados de patrimonio cultura y bien de interés.

La manifestación partirá de la calle Bailén 8 a las 16.00 horas el 13 de mayo y desde ahí continuará hasta la Puerta del Sol, donde se prevé llegar en torno a las 17.45 horas y allí se leerá un manifiesto y realizará un acción que "involucrará" la participación activa del público asistente.

A la convocatoria ha confirmado su asistencia más de 137 organizaciones nacionales y de protección animal de Francia, Italia, Holanda, Colombia, Portugal y Reino Unido, donde se celebrará "una manifestación simultánea de apoyo a la española". La organización ha informado también de que desde Latinoamérica, varias organizaciones han programado un apoyo en redes con una 'TweetStorm' con el hashtag de campaña: #TauromaquiaEsViolencia.

Los 17 convocantes son Amnistía Animal, AnimaNaturalis, Animal Rescue, AVATMA, CAAB, CAS International, CRAC, EQUO, FLAC, Gladiadores por la Paz, NO Corrida, PETA, Piztiak, Plataforma La Tortura No Es Cultura (LTNEC), Plataforma Stop Tauromaquia, Wings of Heart.

Gonzalo espera que "la manifestación sea histórica" y, a partir de ahí, analizarán las acciones a tomar pero ha garantizado que no cejarán en su empeño para que se prohíban todos los espectáculos así como la participación en espectáculos o escuelas taurinas a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, de acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño en la ONU.

"La tauromaquia es una actividad cruel, obsoleta, es poco rentable y es rechazada por la mayoría de los españoles. Sin embargo, por el interés de unos pocos se sigue manteniendo con dinero público y con actividades para menores", opina.

Por su parte, el veterinario y presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia (AVATMA), José Enrique Zaldívar, ha explicado a Europa Press que los animales sufren en el todos los festejos taurinos, no solo en los tercios de las corridas de toros, sino también en el campo, en los tentaderos y en las capeas y que por eso su postura es la abolición de todos los espectáculos taurinos en España.

Zaldívar ha denunciado que "el manejo de ganaderías de lidia no cumple con la normativa europea" y ha acusado a los ganaderos de hacer sufrir a las reses en los tentaderos, entrenamientos de toreros, banderilleros, rejoneadores, igual que a los alumnos de la tauromaquia, así como a los aficionados que compran reses para lidiarlos y matarlos en ganaderías.

Igualmente, ha expuesto que únicamente el 8,9 de los profesionales de la tauromaquia (toreros, rejoneadores y novilleros) ha toreado algún toro el año pasado y que el 73 por ciento de las ganaderías de lidia "no vendió ni un solo animal para un festejo en plaza", de modo que las ganaderías se mantienen, en un 40 por ciento, de las subvenciones europeas de la PAC.