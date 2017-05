Antonio Ferrera y Roberto Gómez, lección de toreo y radio en una nueva edición del Mano a Mano

Etiquetas

El matador de toros Antonio Ferrera y el periodista Roberto Gómez han protagonizado un gran edición de los Mano a Mano, en el que han estado presentes el sentido y los sentimientos. Ambos protagonistas han unido el mundo del toro y el de la radio en un encuentro en la Fundación Cajasol, que ha gozado de gran ambiente.

Estos encuentros, conducidos por el director de Toromedia, José Enrique Moreno, ha llegado con este a su edición número 44. Durante todo el acto ha habido una gran sintonía entre los dos protagonistas. Ha arrancado el público una fuerte ovación a Ferrera tras ser triunfador de la Feria de Abril de Sevilla. También ha recordado Roberto Gómez al fallecido Manolo Cortés, que también recibió una sonora ovación.

El acto ha comenzado hablando Roberto Gómez sobre Ferrera: "Es el mejor lidiador que puede haber". "Es el año de Antonio Ferrera, en lo personal y en lo profesional. Ahora no hay otro igual", ha continuado el periodista. También ha hablado el tema de partida, el toro y la radio: "La radio es el medio por excelencia, pero han cambiado los tiempos. Para hablar de toros en la radio hay que creer y me gustaría que hubiera más programas de toros", ha añadido.

Ferrera también ha hablado sobre el mundo del toro en la radio: "La gente sentía el toreo por la radio. Es una manera de sentirlo muy a flor de piel". "Se deberían retransmitir por la radio todas las corridas, es una manera de llegar a más gente", ha comentado el torero.

José Enrique Moreno ha preguntado a Ferrera por su momento actual y qué le depara la temporada: "La vida del torero es muy imprevisible. He aprendido a no esperar más de lo que el camino del paso a paso me da. Que la buena suerte me acompañe y que Dios nos ayude", ha contestado Ferrera.