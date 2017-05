EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE MANOLETE, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 27 DE JULIO

Etiquetas

El centenario del nacimiento del torero Manuel Rodríguez, Manolete, protagonizará el cupón de la ONCE de 27 de julio, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán la imagen del cordobés ataviado con su traje de luces y su montera, y la leyenda ‘Manolete, 100 años de un referente cultural’.El cupón fue presentado por el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, en un acto que contó con el gerente de la Fusión Internacional por la Tauromaquia, José Cutiño, y el teniente de alcalde y delegado de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, David Luque.Durante el acto, presentado por el periodista taurino Juan Ramón Romero, se ha proyectado un vídeo sobre la vida de Manolete, y Virginia Ezquerra, afiliada a la ONCE, ha leído en braille el poema que Ángel Peralta escribió al torero en 1948 un año después de su muerte.Martínez habló de Manolete como “el referente principal de la tauromaquia andaluza” y sostuvo “desde el respeto más absoluto a quienes defienden otras posiciones”, que los toros son en Andalucía “una expresión de cultura popular que va inseparable a la identidad de nuestros pueblos y ferias”.“La historia le ha juzgado como el mejor de los toreros”, manifestó Martínez, que detalló que fue “el más honesto, la síntesis de la historia taurina cordobesa, un hombre que superó obstáculos y barreras desde el rigor y la sobriedad hasta convertirse en el ídolo que despertó pasiones encendidas en la España de los Cuarenta”.Por su parte, Cutiño destacó el honor que supone para la Fusión Internacional por la Tauromaquia colaborar con la ONCE en este proyecto y remarcó que “nuestra empresa tiene presente en todo momento que no deben existir obstáculos para disfrutar de la Tauromaquia” y por ello “en más de una ocasión hemos llevado a cabo iniciativas conjuntas con la ONCE”.El cupón diario de la ONCE ofrece de lunes a jueves, por 1,50 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. El cliente tiene además la oportunidad, por 0,50 euros más, de jugar también a la serie, y ganar una ‘paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos autorizados.