Cayetano Martínez de Irujo: "Mis primeros capotazos los di de la mano de Pepe Luis Vázquez"

El matador de toros Alberto López Simón y el jinete Cayetano Martínez de Irujo fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a los 'Mano a Mano' de la Fundación Cajasol en una noche que fue histórica. El encuentro, que tuvo lugar en el Teatro Cajasol, buscó la conexión entre el mundo el toro y del deporte y es que cada uno de ellos es una gran figura en su profesión.

Como viene siendo habitual Cayetano no pudo evitar el recuerdo de su madre, la Duquesa de Alba, durante su discurso y es que siempre que llega a Sevilla tiene más presente que nunca la figura de su madre. "Mi madre me decía prepárate que tu eres mi continuación, prepárate y sé más simpático con la prensa, te lo pido por favor. Yo le decía, es que no soy tú, no tengo el aguante que tienes tú. Ella me decía acuérdate de esto y me acuerdo de eso en todo momento y cuando la gente te viene, pues te da mucho orgullo" comentó Cayetano durante su intervención.

Antes del comienzo del 'Mano a Mano' ambos participantes dejaron claro que lo suyo ha sido una relación muy especial y es que como el mismo Cayetano explicó, con López Simón sintió una conexión desde el primer momento como la que sintió en su día con Francisco Rivera o Enrique Ponce.

"YO TOREÉ DE PEQUEÑO Y CUANDO FUI CONSCIENTE DEL RIESGO DEJÉ DE TOREAR"

CHANCE: ¿Se conocían ustedes personalmente?

Cayetano Martínez de Irujo: Yo quizá el año pasado es el que más corridas de toros he ido por afición y por ayudar a la fiesta y de repente de todos los toreros que conocía le conocí en una plaza. Me suelen saludar a mí los toreros y tuvimos una conexión muy buena, estuco muy simpático conmigo y a mí me encanta ir en el coche de cuadrillas a la plaza y he ido con él un par de veces y he podido verlo de cerca.

CH: ¿Han entrenado juntos en alguna ocasión?

Alberto López Simón: No hemos tenido oportunidad porque también el coincidir es muy complicado, pero bueno tenemos pendiente el ir aprendiendo del mundo del caballo

CH: ¿Usted también conoce el mundo del caballo?

Alberto: Me gusta montar pero como simple aficionado.

CH: ¿Cómo jinete olímpico no?

Alberto López Simón: No, bastante tengo con coger el capote y la muleta, el caballo ya es demasiado, se me escapa.

CH: ¿Y usted como apoderado?

Cayetano: No, aficionado y apoyar la fiesta y poder disfrutar de figuras como Alberto cuando te has entendido tan bien, que tengas la oportunidad de participar con él, que para mí una corrida de toros es como una olimpiada multiplicada por tres. Realmente el riesgo que sufren ahí es mucho, yo toree de pequeño y cuando fui consciente del riesgo dejé de torear. Valoro mucho lo que hacen los toreros.

"A LO MEJOR ENCIMA DE UN CABALLO LO TENDRÍA QUE PROBAR, PERO VAMOS QUE A PIE YA TE DIGO QUE NO"

CH: ¿Cómo vives las voces anti taurinas? ¿Cómo lo ves tú Alberto?

Alberto López Simón: Me parece que lo primero para convivir es el respeto y la verdad es que yo no tengo ningún problema en hablar con cualquier anti taurino pero que respete, lo primero a las personas, cuando se falta al respeto de esa manera y se llama asesino, ya no solo a Enrique Ponce, hemos visto faltas de respeto a un compañero fallecido en el mes de julio, a su mujer y a su madre, con esa gente es imposible. No tengo nada que decir a las personas que no respetan al prójimo.

CH: ¿Cree que las críticas vienen del desconocimiento?

Alberto López Simón: Habrá de todo, yo creo que el que conoce el mundo puede no gustarle y decir, pues no voy a los toros porque no me gusta, pero saben del respeto que hay hacia el animal y creo que la gran mayoría de voces anti taurinas salen del desconocimiento.

CH: El mundo del toro es muy solidario, ¿Se atrevería a torear en un festival benéfico Cayetano?

C.M.I: No, sinceramente no. A lo mejor encima de un caballo lo tendría que probar, pero vamos que no. A pie desde luego que no, eso te lo digo yo ya que no.

"ESPEJO PÚBLICO ES UN PROGRAMA EXCEPCIONAL Y YO ESTOY APRENDIENDO MUCHO"

CH: ¿No se atreve con el capote?

C.M.I: Mis primeros capotazos los di de la mano de Pepe Luis Vázquez, luego toree en Miura y muchas ganaderías hasta los 14 años o 15 años que empecé a ser consciente del riesgo y ahí acabó mi carrera artística del toreo.

CH: También se atreve con los programas como colaborador en Espejo Público.

C.M.I: Pero eso no tiene nada que ver, ahí no te embisten, por lo menos a mí que voy a aprender ahí. Espejo Público es un programa excepcional y yo estoy en la parte primera, en la política donde hay unos tertulianos y unos niveles de conocimiento que estoy aprendiendo mucho. Yo doy mi humilde opinión de persona normal.

CH: ¿Qué le pides al 2017?

C.M.I: Pues mira, poder disfrutar, tener salud y estar con amigos como él