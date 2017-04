Continua la polémica entre Francisco Rivera y el antitaurino Óscar del Castillo

Etiquetas

Francisco Rivera ha hecho un parón durante su ferviente fervor por la Semana Santa y su Esperzana de Triana que sale el Jueves Santo por la tarde para ejercer con su papel de colaborador con Espejo Público. La verdad digno de admirar, que haya parado para hablar en directo desde Sevilla de la eterna disputa entre taurinos y antitaurinos.

Y es que de nuevo ha vuelto a resurgir las diferencias entre ambos bandos debido a un pregón que protagonizaba hace unos días el torero en Elda con motivo no de una corrida taurina ni unas fiestas patronales sino como pregonero del inicio de la Semana Santa. Allí el hijo de la estirpe de Paquirri se encontraba sin comerlo ni beberlo con una manifestación de un grupo de antitaurinos.

Francisco aguantó estoico hasta que llegó al programa que presenta Susanna Griso y se le ocurrió hacer un comentario ¿para ser antitauruino hay que dejar de ducharse? Algo que Albert Castillón le recriminó comentándole diciendo que por ese camino no iba muy bien y así ha debido de ser porque Francisco Rivera ha pedido perdón por su comentario este Jueves Santo: "Si alguien se ha molestado mucho por mi comentario de lo de la duchita, lo siento mucho".

Pero además, el debate un día más estaba servido entre Francisco y su ya amigo Óscar del Castillo, fundador del grupo antitaurino Gladiadores por la Paz (Decimos amigo porque ambos siempre se encuentran para defender sus diferentes posturas tanto en el programa de Espejo Público como fuera del programa.

Una conversación que se ha hecho bien difícil ya que, el que fuera yerno de la sempiterna Duquesa de Alba, no escuchaba para nada bien a del Castillo y a los propios colaboradores del programa por el bullicio que había a las puertas de la Esperanza de Triana de Sevilla.

Si el antitaurino Óscar del Castillo, le echaba en cara que al torero le venía muy bien la plataforma de Espejo Público con un "No nos las va a meter porque tenga la oportunidad de hablar en la televisión en Espejo Público", cosa que sin querer opinar él también porque ya se encarga el programa de tener las dos versiones, Francisco Rivera (hijo de Paquirri y de Carmina Ordóñez) alegaba que: "No hay nada más que respetar, que respetar. Mientras estemos en el marco de la legalidad...".

Francisco Rivera también ha querido dejar constancia de que ellos también sufren los comentarios no de las duchas sino de desearle la muerte a tu hija o de como otros le comentan a través de las redes que su padre (muerto por un astado) se lo tenía bien merecido: "Los toreros no tenemos horchata en la sangre, tenemos la sangre. Claro que duele, que no sois todos (los que deseáis la muerte) seguro que no, pero a la mayoría (de los toreros y taurinos) nos llega lo contrario".

El hermano de Cayetano Rivera invitaba a que se acercaran hasta una corrida "y sin anunciar -en clara alusión a que no se llamara a las cámaras porque consideran que su actitud e bien diferente cuando hay cámaras de por medio- para que vean lo que se vive".

EL ANTITAURINO ÓSCAR DEL CASTILLO A FRANCISCO RIVERA: "NO MIENTAS FRAN, PORQUE ESTÉS EN LA TELEVISIÓN"

Óscar del Castillo aseguraba que "eso no es cierto. No mientas Fran, porque estés en la televisión", y que él no tenía ninguna denuncia y que no tenían interpuesta ninguna denuncia por parte de los taurinos.

FRANCISCO RIVERA ANIMA A TODOS LOS TOREROS A DENUNCIAR CUALQUIER AMENAZA Y COACCIÓN

Ahí Francisco Rivera reflexionaba en directo: "Ese es el problema que no os denunciamos, no perdemos un momento en vosotros para hacerlo... pero tal y como dices Animo a todos los toreros a denunciar cualquier amenaza, coacción a cualquier torero".

Mientras que el fundador de Gladiadores por la Paz hacía lo suyo: "Yo invito a todos los toreros a que dejen de matar".