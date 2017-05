Francisco Rivera: "Pensar en no torear más me está costando"

Etiquetas

Francisco Rivera Ordóñez y su mujer Lourdes Montes han disfrutado de una velada muy especial en Madrid con motivo de la presentación de la nueva colección de Viajes del Grupo NUBA 2017 #Nuba2017Collection.

Al evento asistirán multitud de caras conocidas como Cari Lapique con su familia, Luis Medina, la familia Suárez entre otros amigos de la firma.

CHANCE: Francisco, a apoyar a Cari, ¿no?

Francisco Rivera: Sí, claro, siempre que me lo dice. Me dijo vente y ya que estamos aquí para mañana.

CH: ¿Cómo estás?

F.R: Muy ilusionado.

CH: ¿Nervioso?

F.R: Nervioso porque tengo muchas ganas. Privilegio.

CH: ¿Sentimientos encontrados hay?

F.R: Ahora mismo no. Muy triste. Pensar en no torear más me está costando. Sobre todo contento e ilusionado. La oportunidad de un toro en Madrid, es un sueño. Ahora están las ilusiones intactas.

CH: Para Lourdes un alivio.

F.R: En casa lo llevan mucho mejor que yo.

CH: ¿Irá Lourdes a la plaza?

F.R: Lourdes no va ya a los toros. El susto de hace dos años fue muy grande y ya no.

FRANCISCO RIVERA: "DAR UN HERMANITO A CARMEN NOS ENCANTARÍA"

CH: ¿Y tu hija Cayetana?

F.R: Se lo está pensando. Por un lado quiere venir, pero por otro lado, la responsabilidad, Madrid, se lo está pensando. A última hora lo decidirá.

CH: A muchos amigos veremos.

F.R: Si Dios quiere sí.

CH: ¿Cómo está la pequeña Carmen?

F.R: Está genial. Es una maravilla. Queda mal que lo diga, pero es fantástica.

CH: ¿Las niñas son de los padres?

F.R: Absolutamente. Cuando ya quiere dormir o comer, busca a la madre, pero el resto del día me busca a mi.

CH: ¿Dar un hermanito a Carmen?

F.R: Ahí estamos. Tranquilos.

CH: ¿Queréis?

F.R: Sí, dar un hermanito a Carmen nos encantaría.

CH: ¿Irá tu hermano Cayetano a verte a las Ventas?

F.R: No lo sé, torea dentro de nada también y son momentos sagrados.

CH: ¿Te haría ilusión que fuera Julián?

F.R: Sí, claro.

CH: Cada vez que hablas se genera una polémica.

F.R: Es bueno levantar pasiones. La verdad es que estoy contento en Espejo Público, compañeros fantásticos, muy a gusto, conociendo mundo desde el otro lado.

CH: ¿Vas a seguir siendo tú?

F.R: Ya soy mayor para cambiar.