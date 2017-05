Fundación Toro de Lidia destaca el fraude legal en la propuesta de 'toros a la balear', que "mutila aspectos esenciales"

Etiquetas

La Fundación del Toro de Lidia (FTL) ha advertido este lunes al Govern balear del "fraude legal" que consideran que supone su proposición de ley de 'toros a la balear', que "trata de mutilar aspectos esenciales de las corridas de toros".

En un comunicado, la FTL ha criticado que políticos de PSIB, MÉS y Podemos pretendan "decidir por la sociedad qué es cultura y qué no, prohibiendo de facto la celebración de corridas, en contra de la legislación y la jurisprudencia, por medio del mecanismo fraudulento de hacer irreconocible la fiesta de los toros".

La Fundación, que recuerda que la propuesta de estos partidos impide herir y matar al toro, dice también que ésta "establece diferentes excentricidades como que toros, toreros y otros profesionales deberán pasar un control antidoping, veta todo instrumento punzante que pueda producir heridas y/o la muerte del toro, además del uso de caballos lo que supone la prohibición del rejoneo o el tercio de varas".

Así, la FTL dice que es falso que la sentencia del Tribunal Constitucional deje margen para aprobar esta "regulación" de ámbito autonómico e incide en que "la fiesta de los toros es cultura viva en la sociedad, tiene una tradición, una historia, una estructura y un contenido perfectamente reconocible".

Por ello, aseguran que "alterar aspectos esenciales de las corridas, estableciendo prohibiciones extravagantes y creando exigencias no menos extravagantes, demuestra con toda evidencia la intención de sus promotores de suprimir la cultura taurina en la comunidad autónoma por la única razón de que no les gusta, pero no quieren que se note".

SE INFRINGIRÍAN DOS LEYES, SEGÚN LA FTL

Según dicen, si esta propuesta contase con aprobación parlamentaria, infringiría la Ley 18/2013 y la Ley 10/2015, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que fija competencias estatales en materia de tauromaquia y que protege la sostenibilidad de las manifestaciones culturales inmateriales, evitándose las alteraciones cuantitativas y cualitativas de sus elementos culturales ajenas a las comunidades portadoras y gestoras de las mismas.

Además, la FTL recuerda al Govern que el Alto Tribunal, en la sentencia del 20 de octubre de 2016 que declaraba la nulidad de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, acordó que corresponde al Estado en exclusiva la competencia de proteger y conservar la tauromaquia, patrimonio cultural común de todos los españoles.

En este sentido, la Fundación expresa que la propuesta de estos grupos parlamentarios "vulnera, a sabiendas, esta doctrina constitucional y quiere alertar que se está planteando un auténtico fraude legal".

Por todo ello, la Fundación del Toro de Lidia "tomará la iniciativa de perseguir y denunciar, cuando proceda, y dentro de sus competencias, tanto los hechos en sí mismo considerados como a los responsables últimos de los mismos, sabedores de que dicha propuesta choca frontalmente contra la Legislación vigente y la doctrina del Tribunal Constitucional", concluye.