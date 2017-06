MADRID. GARRIDO ASEGURA QUE SE HARÁN LAS OBRAS NECESARIAS EN LAS VENTAS PERO SIN INTERRUMPIR LOS FESTEJOS TAURINOS

Etiquetas

El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, dijo hoy, al ser preguntado por el cierre de la plaza de toros de Las Ventas, acordado entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de la capital, que se harán las obras necesarias pero sin interrumpir los festejos taurinos previstos.Aseguró que se celebrarán los festejos taurinos de otoño y los de San Isidro del próximo año y que las obras en realizarán en periodos que no interrumpan esos festejos.“Somos defensores de la fiesta de los toros, que es la principal actividad de la plaza”, explicó Garrido, quien dijo que “hemos tenido requerimientos” del Ayuntamiento de la capital, que es el encargado de dar o no las licencias de los actos que se celebran en la plaza de toros, para que se incrementen las exigencias de seguridad.Tras explicar que “tenemos que garantizar la seguridad de los personas que acuden a los eventos”, afirmó que se aprovecharán las obras para mejorar la accesibilidad de todas las personas que van en silla de ruedas o con movilidad reducida.Destacó que este cierre afecta a los festejos no taurinos y señaló que lo que ha existido es una resolución denegatoria del siguiente acto no taurino, un espectáculo de motos.Sobre este mismo asunto se pronunciaron los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. El portavoz del PP, Enrique Ossorio, dijo que hay no hay más remedio que hacer esas obras y el socialista Ángel Gabilondo indicó que si es por problemas de seguridad, habrá que hacerlas.La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, manifestó que es una “buenas decisión” cerrar la plaza de toros de Madrid si es por motivos de seguridad.Finalmente, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, señaló sobre el cierre de Las Ventas que es la “primera noticia que tengo” y que cerrarla es una buena decisión si es por problemas de seguridad.