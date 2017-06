EL GOBIERNO LAMENTA LA MUERTE DEL TORERO IVÁN FANDIÑO

Etiquetas

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, lamentó este sábado la muerte del torero vasco Iván Fandiño, fallecido hace pocas horas al sufrir una grave cornada durante una corrida en la localidad francesa de Aire-sur-l'Adour.“Quiero transmitir mis condolencias a la familia de Iván Fandiño, así como a los aficionados y al mundo del toro en general, a los que me uno en el sentimiento por la triste pérdida de este joven torero”, expresó Méndez de Vigo en un comunicado. El ministro hizo estas declaraciones apenas unas horas después de presidir la Corrida de la Cultura en la Plaza de las Ventas, a la que acudió junto al secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, en apoyo a esta manifestación cultural. El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, se ha sumado también al pesar por la pérdida de Fandiño. “Éramos amigos desde hacía varios años. Como consejero de Cultura de Castilla-LaMancha seguí a Fandiño casi desde sus inicios. He estado con él en sus principales corridas en Castilla-La Mancha, e incluso estuve con él cuando tuvo la gran cogida de Las Ventas. Esta vez no pudo ser y lo lamento profundamente”, declaró.