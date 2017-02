INFOCIRCOS RECHAZA QUE CULTURA PRETENDA ‘BLINDAR’ LOS CIRCOS CON ANIMALES COMO LOS TOROS

Etiquetas

La coalición internacional Infocircos, formada por AAP/Primadomus, Born Free Foudation, Faada, Anima Naturalis y ANDA, criticó este jueves al secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, por sugerir la posibilidad de ‘blindar’ los circos con animales como con la tauromaquia al ser declarada como patrimonio cultural.Infocircos indicó en un comunicado que casi 400 ayuntamientos españoles han prohibido los espectáculos circenses con animales salvajes o no los autorizan. Apuntó que esta decisión está avalada por el hecho de que la Federación Veterinaria Europea (FVE) indica que la sanidad animal, la seguridad y la protección de los animales son imposibles de garantizar en el caso de animales salvajes en circos en itinerancia, por lo que recomienda a las autoridades competentes que no se peremitan estos espectáculos. Además, señaló que “no existe legislación garantista que asegure unos niveles de seguridad, sanidad animal o protección de los animales para los animales salvajes en los circos” porque “la misma ciencia veterinaria confirma que es imposible, que ninguna ley puede garantizarlo, por la propia naturaleza de estos animales y las condiciones propias de la itinerancia”.Incofircos subrayó que defiende la libertad de las manifestaciones culturales, pero apuntó que ese ejercicio “debe ser regulado” y ello afectaría a los circos, “como en cualquier otra actividad cultural o de cualquier otro ámbito en las que también se han producido cambios y adaptaciones continuas”. “Apoyamos la actividad circense como manifestación de cultura, arte, destreza e imaginación del ser humano, e incluso desde Infocircos tampoco planteamos una oposición a la participación de animales domésticos, pero en el caso de los animales salvajes la evolución de la percepción social de estos animales, la imposibilidad de poder ofrecerles una vida digna en una situación de itinerancia, así como los riesgos sanitarios y de seguridad, justifican plenamente la prohibición de su uso en los circos”, apostilló.“PAULATINA DESAPARICIÓN”Infocircos recalcó que “las circunstancias culturales, históricas, sociales, de peculiaridad geográfica o económicas que concurren en el caso de la tauromaquia no se dan en el caso de la presencia de animales salvajes en los circos”. “El ejemplo no es comparable o extrapolable ni, por lo tanto, se dan los elementos que justificaron en su momento el blindaje de la tauromaquia en España. Incluso dentro del mundo taurino sería muy difícil aceptar una equiparación de las corridas de toros a un circo con animales salvajes o de un torero a un domador”, añadió.Alberto Díez, portavoz de Infocircos, señaló que la “paulatina desaparición de los animales salvajes de los circos es el proceso lógico” porque lo siguen “los países de nuestro entorno, responde a una demanda social y se encuentra avalado por los criterios científicos veterinarios”.“No se deben buscar excusas espúreas para defender lo indefendible con argumentos racionales, sino que debemos incentivar la reconversión iniciada hace ya mucho tiempo y prácticamente acabada de todos los circos hacia espectáculos auténticamente circenses sin animales salvajes”, concluyó.