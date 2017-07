El neozelandés Levi Sherwood triunfa en el Red Bull X-Fighters de Madrid

Etiquetas

El neozelandés Levi Sherwood conquistó esta madrugada la 16ª edición del Red Bull X-Fighters de Madrid, celebrado en la plaza de toros de Las Ventas ante 20.000 espectadores, gracias a su batería de backflips dobles.

El oceánico se convirtió en el primer piloto de FMX en ejecutar dos backflip dobles en una sola ronda. En otra memorable noche de motocross de estilo libre en la capital de España, el australiano Josh Sheehan fue segundo y el japonés Taka Higashino tercero, mientras el estadounidense Adam Jones completó el 'Top 4'. Dany Torres fue el mejor español con su sexto puesto.

Esta fue la segunda victoria de Sherwood en Las Ventas, tras su victoria en 2012, la última antes de la racha de cuatro victorias consecutivas del galo Tom Pagès. Este último se vio forzado a no participar en la prueba de este año, por culpa de una lesión en el hombro.

Tras la prueba, Sherwood, de 25 años, se mostró entusiasmado por su novena victoria en el Red Bull X Fighters, siendo la anterior la lograda en Osaka (Japón) en 2014. "He estado esperando este momento una eternidad. En este certamen cuesta mucho ganar y ha veces puedes pasarte años sin ver puerta. Ha pasado mucho tiempo desde que gane mi último evento del Red Bull X-Fighters. Me siento realmente bien", indicó.

Sherwood clavó ese par de backflip dobles, incluyendo uno sin manos, para poner en pie al público. Además, completó incluso un 360 nac-nac que conquistó a los cinco jueces de la prueba, que le dieron cuatro de los cinco cascos posibles. Gracias a su determinación en su última ronda, de 75 segundos, el rider 'kiwi' fue capaz de romper barreras y llevar este deporte a un nuevo nivel. Como prueba de ello, el neozelandés fue capaz de rebajar 16 kilos el peso de su moto -dejando su montura en 91 kilos- y otros 10 de sí mismo, hasta pesar 63.

"Me fascina el intentar hacer las cosas mejor y ver cómo progresa este deporte", explicó Sherwood, quién bebió el champán de la victoria de su propia bota. "Hasta ahora, nuestra habilidad prácticamente superaba las prestaciones de nuestras motos. Ahora, puedo pilotar mi moto y me cuesta mantener el ritmo de lo que la moto puede hacer. Las modificaciones que he hecho han abierto un nuevo horizonte respecto a lo que puedo llegar a hacer sobre ella", añadió.

Por su parte, el español Christian Meyer, uno de los dos 'Novilleros' escogidos por el Comité Deportivo del Red Bull X-Fighters para participar en Madrid, sorprendió a propios y extraños, con una fantástica sexta posición en la clasificación del viernes, gracias a su doble backflip. No obstante, el piloto alicantino de 20 años cayó aparatosamente en la primera ronda de la final, y se vio forzado a abandonar, al tener una clavícula rota y un leve neumotórax.

El Red Bull X-Fighters es una competición en la que los mejores 12 pilotos de FMX del mundo despliegan toda su creatividad en una pista con rampas que le llevaron a saltar hasta 15 metros de alto y a 30 metros de distancia.

--RESULTADOS RED BULL X-FIGHTERS MADRID 2017.

1. Levi Sherwood (NZL).

2. Josh Sheehan (AUS).

3. Taka Higashino (JPN).

4. Adam Jones (USA).

5. Luc Ackermann (ALE).

6. DANY TORRES (ESP).

7. Rob Adelberg (AUS).

8. MAIKEL MELERO (ESP).

9. Clinton Moore (AUS).

10. Harry Bink (AUS).

11. Fred Kyrillos (BRA).

12. CHRISTIAN MEYER (ESP).