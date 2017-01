López Simón y Cayetano Martínez de Irujo hablan de toros y deporte en el Mano a Mano

Etiquetas

El matador de toros López Simón y el jinete Cayetano Martínez de Irujo han protagonizado "una noche histórica" en los Mano a Mano de la Fundación Cajasol. El encuentro se ha desarrollado en el Teatro Cajasol con una gran entrada para presenciar el primero de estos encuentro en 2017, y ha buscado conexiones entre el mundo del toro y el deporte, aunque también se han abordado temas de interés de las carreras de ambos protagonistas.

Según ha informado la Fundación Cajasol, con el de esta noche estos encuentros han llegado a su edición número 41. El periodista José Enrique Moreno ha sido el encargado de conducir el acto, en el que desde el primer momento López Simón y Cayetano Martínez de Irujo han hecho gala de su amistad y de la admiración que se profesan.

Para empezar, Cayetano ha hablado de su afición a los toros: "La verdad que estos dos últimos años han sido muy difíciles. He pasado cinco operaciones y he intentado asistir al mayor numero de corridas posibles para evadirme. Llevo en la sangre la afición al toreo por mi madre y siempre intento seguir las pasiones que tenia".

También ha hablado de la amistad y relación que le une con el diestro Alberto López Simón: "La tuve con Francisco Rivera y después con Ponce. Me suelen saludar todos los toreros, pero ahora yo tengo una conexión especial con Alberto".

Por otro lado, López Simón también ha comentado la relación con el jinete: "Es una de las personas con la que de repente sientes una conexión fuerte. Me ha acompañado en tardes muy importantes. Ese calor de los amigos siempre es un punto más". En cuanto a sus inicios en la escuela el diestro ha narrado una anécdota: "Un profesor de la escuela me dijo que esto no era lo mío, que doblase el capote y la muleta y que me fuera. Menos mal que no lo hice".