MADRID ACOGE MAÑANA UNA MANIFESTACIÓN CONTRA LA TAUROMAQUIA

La plataforma ‘Tauromaquia es Violencia’, formada por 17 organizaciones de defensores de los animales, ha convocado para este sábado una manifestación en Madrid a la que se han adherido más de 120 asociaciones como rechazo a la actividad taurina por ser “cruel, obsoleta, poco rentable y rechazada por la mayoría de los españoles”.La manifestación partirá a las 16.00 horas desde el número 8 de la calle Bailén y recorrerá la calle Mayor, para finalizar en la Puerta del Sol.“Queremos que éste sea un evento histórico, que muestre la unión de todos los que luchamos contra el maltrato animal legalizado y que ponga en evidencia una realidad que ya es más que obvia: que la cuestión de la tauromaquia, una práctica que nos avergüenza dentro y fuera de nuestras fronteras, es un tema candente que no se puede seguir obviando en la agenda política”, apuntó Laura Gonzalo, portavoz de ‘Tauromaquia es Violencia’.Gonzalo, que pertenece a Gladiadores por la Paz, señaló que el año pasado murieron en España cerca de 20.000 bovinos de lidia “después de haber sido obligados a participar en espectáculos en plazas o en festejos populares” y tras “ser sometidos a un intenso sufrimiento físico y emocional en aras de la diversión”.Agregó que los toros sufren en esos espectáculos y son “víctimas de una práctica que excede los límites del maltrato y que merece ser nombrada por su auténtico nombre: tortura”.A este respecto, Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (Avatma), comentó que “el sufrimiento del toro no empieza en los festejos taurinos, sino bastante antes”, puesto que se trata de un animal “gregario” al que se separa de su grupo familiar y puede perder hasta un 4% de su peso durante el transporte. Zaldívar indicó que, tras ser aislado a oscuras durante horas en el chiquero, el toro sale al ruedo “hambriento y sediento” después de que le claven la divisa, que le provoca una herida de hasta 12 centímetros en su cuello. Añadió que, durante el festejo, los puyazos del picador le abrirán heridas de hasta 30 centímetros y el dolor se agudizará con las banderillas y con el estoque. “Si es capaz de mantenerse en pie, será descabellado, seccionando su médula espinal. Una vez que queda tetrapléjico, se utiliza la puntilla, que le destrozará su tronco encefálico y le provocará una muerte angustiosa por parada cardiorrespiratoria”, apuntó.MENOR APOYO SOCIALPor otro lado, Zaldívar calificó de “poco rigurosos y serios” algunos datos que facilita el sector taurino y afirmó que éste aporta cerca de un 0,016% del PIB, cuando “llegaron a decir que supone el 2,5%”, y subrayó que, en 2015, el 75,4% de las 1.727 plazas de toros de España no se utilizaron para festejos taurinos; sólo un 8,9% de los jefes de cuadrilla, toreros, novilleros y rejoneadores trabajaron en algún festejo, y el 77,1% de las ganaderías de lidia no vendió ningún animal para estos espectáculos.Marta Esteban, de La Tortura No Es Cultura, destacó que "la violencia entraña violencia también hacia otros entornos", en tanto que Óscar del Castillo, de Gladiadores por la Paz, denunció que se han producido "casos claros de violencia" de aficionados y personal taurino hacia quienes han realizado "acciones pacíficas" de protesta contra la tauromaquia. "Hemos terminado en hospitales simplemente por pedir que no se maltrate a animales por diversión", comentó.Por su parte, Gonzalo agregó que “cada día es mayor el número de ciudadanos que cuestionan la existencia de la tauromaquia, puesto que su apoyo ha bajado del 30 al 19% en los últimos tres años, según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte". “Nuestras leyes, que la permiten y la subvencionan, no están a la altura de nuestra sociedad”, dijo, antes de censurar que en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 recoja una bajada del IVA cultural del 21 al 10% y de recordar que el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, haya instado a la comunidad internacional a “proteger” a los menores de la violencia que suponen los espectáculos taurinos.Por último, Gonzalo indicó que ‘Tauromaquia es Violencia’ analizará “todos los caminos y todas las alternativas” para lograr “la eliminación de todos y cada uno de los espectáculos taurinos”, como que estos festejos salgan de los listados de patrimonio cultural y bien de interés cultural, no haya ayudas públicas, no se apruebe la bajada del IVA en las entradas y se prohíba la participación en espectáculos o escuelas taurinas a menores de 18 años.