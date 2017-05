TVE NO MOVERÁ DE HORARIO SUS PROGRAMAS DE TOROS Y CAZA POR LA AUDIENCIA INFANTIL

Etiquetas

- Sánchez responde a Unidos Podemos, que critica estos espacios con "animales desangrados o azuzados por perros". TVE descarta cambiar de franja horaria el programa de toros ‘Tendido cero’ y el de caza y pesca ‘Jara y sedal’, ya que considera que sus contenidos no afectan al desarrollo de la audiencia infantil que pueda verlos.Así lo señala el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, en una respuesta a una pregunta parlamentaria escrita del grupo de Unidos Podemos en el Congreso, a la que ha tenido acceso Servimedia.En la pregunta, los diputados Ángela Rodríguez y Antón Gómez Reino preguntan a los responsables de RTVE los motivos por los que se emiten en horas del día con presencia de menores de edad entre la audiencia ‘Tendido cero’ (sábados en La 2, 14.00 horas) y ‘Jara y sedal’ (viernes en La 2, 18.00 horas).A juicio de Unidos Podemos, programas en los que aparecen “animales desangrados, azuzados por perros o mutilados” y en los que se hace “ensalzamiento de las corridas de toros y de la caza más elitista”, no deben tener la ubicación actual que disfrutan en la parrilla de TVE, porque es algo que vulnera “la normativa estatal y las disposiciones europeas en materia de protección de la infancia en torno a contenidos audiovisuales”.No piensa lo mismo el presidente de RTVE. Sobre ‘Jara y sedal’, José Antonio Sánchez dice que “adecúa sus contenidos a la franja de protección, tratando de no emitir imágenes que pudieran afectar al desarrollo del menor”.“La dirección de La 2 considera apropiada su ubicación en parrilla y no se plantea otra por el momento. El programa lleva muchos años en emisión y tiene un público muy fiel que lo sigue semana tras semana”, afirma el responsable de Prado del Rey.Sobre ‘Tendido cero’, Sánchez recuerda que el horario de protección infantil para el sábado es de 9.00 a 12.00 horas y el programa taurino se emite a las 14.00, “quedando fuera de este horario”.También destaca que el programa se anuncia como programación para mayores de 7 años y que “la presencia de los menores en las plazas de toros no está prohibida en la mayoría de las comunidades autónomas”.Asimismo, subraya que “el carácter cultural de la tauromaquia es indiscutible, merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país”, y la Ley de Patrimonio Cultural de la Tauromaquia “implica a los medios de titularidad pública a difundirla y promocionarla”.“En principio, no hay intención de cambiar el horario de emisión de ‘Tendido cero’ instaurado desde 2005, al contar con una audiencia muy fidelizada y hallarse muy consolidado en la parrilla”, explica José Antonio Sánchez.