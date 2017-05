EL PACMA REÚNE MÁS DE 75.000 FIRMAS EN UNA SEMANA PARA LA ‘LEY CERO’ DE PROTECCIÓN ANIMAL

Etiquetas

- La propuesta pretende erradicar sacrificios, circos con animales y la tauromaquia. El Partido Animalista (Pacma) ha reunido en una semana más de 75.000 firmas para su petición de ‘Ley Cero’, con la que pretende erradicar el sacrificio de animales en perreras municipales y autonómicas, la utilización de animales en circos y la tauromaquia, y con la que quiere sentar las bases para una legislación básica de bienestar y protección de los animales.La presidenta del partido, Silvia Barquero, y la portavoz, Laura Duarte, presentaron la iniciativa el martes de la semana pasada frente al Congreso de los Diputados antes de entregarla a los grupos parlamentarios. Días atrás la registraron para encauzarla a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara Baja y en los próximos meses recogerán firmas para demostrar que se trata de una legislación exigida por la sociedad. Una semana después de lanzar esta iniciativa, el Pacma ha conseguido un total de 76.515 apoyos hasta el mediodía de este martes, según pudo comprobar Servimedia en la web ‘pacma.es/leycero’, donde canaliza la recogida de adhesiones. Pacma considera urgente avanzar en la supresión de excepciones legales al maltrato de los animales en espectáculos taurinos, circos, delfinarios o peleas de gallos, entre otros aspectos."Un cazador puede acribillar a tiros a un perro o a un gato abandonados en Castilla-La Mancha, aunque en Andalucía sería sancionado. Un gallo puede ser obligado a pelear por su vida contra otro gallo en un rincón cualquiera de cualquier municipio canario, pero en Galicia está prohibido. Si un caballo vive en territorio gallego, no estará amparado por su ley de protección animal, mientras que la de Cataluña lo protege como animal doméstico. En Cataluña no se celebran corridas de toros pero...", argumenta el Pacma para ilustrar la necesidad de esa ley básica en todo el Estado. ZOOS Y DELFINARIOSEn el apartado de tauromaquia, el Pacma parte de la premisa de que maltratar por diversión "no es propio de un país civilizado" y apela a los datos para ilustrar el creciente rechazo a esos espectáculos. Sólo un 8% de los ciudadanos, asegura, acude a algún festejo taurino al menos una vez al año. La propuesta busca privar a la tauromaquia de su catalogación cultural para prohibirla. En cuanto a los circos, el Pacma recuerda que muchos ayuntamientos ya se han declarado libres de circos con animales, pero considera necesaria una ley estatal para que toda España esté libre de ese maltrato. Propone también que no se sacrifiquen animales en las perreras, pero alerta de que esa medida tiene que ir acompañada necesariamente de otras complementarias que la hagan posible, como el fomento de la adopción de animales abandonados, las esterilizaciones para evitar las elevadas tasas de abandono y la prohibición de la venta de animales para impedir tenencias compulsivas e irresponsables que contribuyen también a ese abandono. La propuesta también incluye medidas relacionadas con los zoos y los delfinarios en la línea de los avances ya registrados por ejemplo en Francia, que ha prohibido la cría en cautividad de orcas y delfines, así como su captura en libertad.