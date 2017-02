PP-A pide a Susana Díaz que coja "el toro por los cuernos" y se reúna con las plataformas y profesionales sanitarios

Etiquetas

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha pedido este martes a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que coja "el toro por los cuernos" y se reúna con las plataformas y profesionales sanitarios, en vez de dejarle esta responsabilidad al consejero de Salud, Aquilino Alonso.

En rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por la portavoz adjunta del grupo parlamentario Marifrán Carazo, Crespo ha indicado que aunque el diálogo de la Junta con este colectivo "llega con seis meses de retraso, es bienvenido si significa bajar del pedestal y la soberbia".

No obstante, la dirigente 'popular' ha advertido que "si no se cambia el modelo de gestión, no habrá arreglo. No habrá cambio si no se hace caso a los profesionales".

Ha dicho que "hay una oportunidad única de cambiar el modelo pero da la sensación de que no hay intención de hacerlo". En este sentido, ha señalado que "da la impresión de que se han producido ceses para cortar la sangría pero no vemos intención de reconocer la situación y cambiar el modelo de gestión".

En su opinión, la solución a los problemas provocados por la "mala gestión" del Gobierno andaluz pasa por "destinar menos dinero a la administración política e invertir más en sanidad, educación y servicios sociales".