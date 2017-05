PSOE y Podemos rechazan la propuesta de PP de cambiar el reglamento taurino para "evitar costes añadidos"

Etiquetas

Podemos reclama una Ley de Protección Animal más ambiciosa y prohibir el acceso de menores a los festejos

Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos han sumado fuerzas para rechazar una Proposición No de Ley presentada por el PP ante el pleno de las Cortes en la que solicitaba instar al Gobierno regional modificar de manera urgente el reglamento de espectáculos taurinos "para que, sin mermar la seguridad, se eviten costes añadidos innecesarios y se aminoren otros costes de gestión".

El diputado del PP Lorenzo Robisco, encargado de defender la resolución, ha alertado de que si se incrementan los gastos en los festejos taurinos "lo que conseguirá el Gobierno es cargarse los espectáculos taurinos".

Ha enumerado casos concretos como el de Elche de la Sierra, donde "se ha tenido que suprimir un espectáculo taurino por este reglamento", tras lo que ha tendido la mano para que el Gobierno "solucione las incidencias" de la normativa para garantizar "el futuro de los pequeños municipios, la fiesta, el verano y las circunstancias que rodean los festejos".

"Hoy me va a permitir que su figura la asemeje al chulo de toriles, que es la persona que abre y cierra la puerta. No se lo tome a mal. Usted solo tiene esa misión. El chulo de toriles no tiene más trabajo. Hoy le pido que haga lo mismo, abra las oportunidades a Castilla-La Mancha", ha dicho dirigiéndose al consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

PODEMOS PIDE UNA LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL "MÁS AVANZADA"

El diputado de Podemos David Llorente ha repasado algunos festejos taurinos "brutales", como el caso de Valmojado (Toledo), donde "personas sin autorización apuntillaban en la misma plaza a un toro cuando todavía estaba de pie, en un espectáculo sangriento, presenciado por menores y sin que las autoridades municipales cumpliesen con su responsabilidad de pararlo".

Ha citado también el "maltrato a reses en encierros por el campo de localidades de Guadalajara", donde los animales "fueron apedreados hasta la muerte desde vehículos a motor sin que se hiciera nada por impedir esa barbarie".

Llorente ha hecho alusión a "hechos documentados" de jóvenes ebrios participando en este tipo de espectáculos, "tan grotescos que salieron en la prensa internacional".

"¿Es ésta la imagen que queremos proyectar? Es una vergüenza", ha lamentado, añadiendo que en sede parlamentaria él mismo cuestionó al Gobierno autonómico sobre qué medidas iba a poner en marcha para garantizar la buena marcha de estos festejos. "Y un mes después se modificó el reglamento de festejos taurinos para establecer condiciones más exigentes".

Pero en opinión de Llorente, una cosa es el reglamento, "y otra el cumplimiento", tras lo que ha defendido que no aceptan "los pasos atrás" que propone el PP con esta Proposición No de Ley, si bien ha pedido a la Junta que "se responsabilice por el cumplimiento de las normas", algo que también hará su partido político "con la ayuda del PACMA".

Es este punto, ha pedido una Ley de Protección Animal "más avanzada" y no destinar dinero público para espectáculos "donde se maltraten a los animales", además de reclamar que no se autorice la entrada de menores a estos festejos y que no se retransmitan en la televisión pública.

PSOE CRITICA AL "ESPONTÁNEO" ROBISCO

El diputado del PSOE Emilio Sáez ha iniciado su turno de palabra criticando a Lorenzo Robisco, "que ha llegado al Parlamento como un espontáneo dando lecciones de cómo hay que legislar".

Ha defendido el reglamento aprobado por este Gobierno que "ha atendido a la mayoría de alegaciones de ayuntamientos, veterinarios, por el sector y por ecologistas".

"Si ustedes hubieran hecho todo ese trabajo, probablemente no hubiéramos tenido que cambiar este decreto", ha dicho a la bancada 'popular', celebrando que con la nueva normativa se da más protección a los animales, "incluso el presidente del festejo puede cancelarlo si ve que el animal está sufriendo".

También ha hecho referencia a que desde el punto de vista económico, el aumento de la seguridad reflejado en el reglamento "no supone más gasto".

ROBISCO NIEGA QUE HAYA MALTRATO

El 'popular' Lorenzo Robisco ha cerrado el debate negando que haya maltrato animal en los festejos taurinos de Castilla-La Mancha, afeando al PSOE que no sea capaz de mantener el discurso exhibido este jueves "y no en Guadalajara".

Así, ha preguntado al diputado socialista por Guadalajara Rafael Esteban si va a sostener el discurso del PSOE de "celebrar que hay más sanciones" a los ayuntamientos por incumplimientos, ya que es una de las provincias con más arraigo de este tipo de actividades.

Para terminar, ha comparado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, con el torero Blas Romero 'El Platanito'". "Él llenaba las plazas y ahora se ha quedado para vender lotería. Como Page, que se ha quedado en 'hombre anuncio'".