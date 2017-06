PSPV, Compromís y Podemos llevarán a Fiscalía tres presuntos 'zombies' más en Ciegsa, entre ellos el exedil Del Toro

Etiquetas

Los grupos de PSPV, Compromís y Podemos trasladarán a Fiscalía la existencia de tres presuntos trabajadores 'zombies' más en la empresa pública Ciegsa, encargada de la construcción de centros escolares, entre los que se encuentra el exconcejal de Educación en el Ayuntamiento de València, Emilio del Toro.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa conjunta de Ana Barceló (PSPV), Josep Nadal (Compromís) y Sandra Mínguez (Podemos), que trasladarán las sospechas a Fiscalía después de que la socialista recibiera una nota anónima en su taquilla con seis nombres, tres de ellos correspondientes a personas que ya están siendo investigadas y otros tres que no lo están por el momento: Emilio del Toro, María José Sánchez y María José Falcó.

Han precisado que la responsable de Recursos Humanos de Ciegsa reconoció este lunes en la comisión de investigación de esta empresa en las Corts que no conocía ni tenía constancia del supuesto contrato de alta dirección realizado a Del Toro, no constan en el registro mercantil delegación de poderes o funciones como ocurre en estos contratos y no consta que tuviera ordenador, mesa o teléfono.

A la vista de estas circunstancias, Barceló ha explicado que tienen "fundadas sospechas de que era un trabajador zombie, que no iba a trabajar" y facilitarán a Fiscalía la sesión de la comisión de investigación en la que el personal de Recursos Humanos y Administración afirma no conocer a estos trabajadores, para que se investigue dentro de la pieza separada del 'caso Taula'.

