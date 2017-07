Sainz: "Un cuarto año en Toro Rosso es poco probable"

Etiquetas

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) dejó claro que "queda mucha temporada por delante" para definir su futuro, pero aseguró que está "preparado para dar un paso adelante", subrayando que el objetivo es ascender a Red Bull y que ve "poco probable" seguir en el filial del equipo austriaco.

"Queda mucha temporada por delante. Todos sabéis que mi objetivo principal es llegar a Red Bull el año que viene para luchar por los podios y las victorias. Ese es mi objetivo, y si no ocurre, un cuarto año en Toro Rosso es poco probable, no voy a cerrar ninguna puerta", se sinceró Sainz este jueves en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Austria.

El madrileño recalcó que "nunca sabes lo que va a ocurrir", pero que, "sin duda", se siente "preparado para dar un paso adelante". "Tengo ganas de que eso ocurra. Siempre hay rumores, los he oído y es divertido para la prensa, pero para mí la diversión es la pista y el rendir como estoy rindiendo ahora mismo. Espero que la decisión la tome otra gente, yo sólo tengo que ser tan rápido como pueda", apuntó.

Sainz estuvo acompañado ante los medios por el holandés Max Verstappen, al que ya tuvo como compañero y ahora en Red Bull. "Fue muy divertido, no me importaría repetirlo", confesó.

El joven piloto le replicó viendo con buenos ojos el volver a formar pareja. "Fue una competencia muy buena y eso me encanta, pero no sé como van las cosas del contrato. Estoy seguro de que más tarde o temprano vamos a estar compitiendo juntos en coches competitivos. No sé en que equipo, pero lo haremos", auguró.

Por otro lado, el español celebró el rendimiento de su monoplaza. "Estoy muy seguro con el coche y el equipo. La temporada está siendo muy positiva hasta ahora y cada vez que hemos terminado ha sido en los puntos. Tenemos once más que el año pasado y todos los datos son muy positivos. Hay que seguir trabajando porque Williams nos adelantó y hay que seguir apretando fuerte para tener más rendimiento y sacar más puntos con los dos coches", advirtió.

Antes de comparecer en rueda de prensa, Sainz también se mostró "muy optimista" de que su equipo "por fin pudo ver lo que fallaba" en su Toro Rosso. "Tengo confianza plena de que lo van a arreglar y que no va a aparecer, han trabajado duro", señaló.

"Este es uno de mis circuitos favoritos, con las subidas y las bajadas, que es una lástima que desde la tele no se ve tanto, pero es uno de los más espectaculares del año, es parecido a Spa y me gusta mucho", opinó del Red Bull Ring.