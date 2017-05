Unas 200 personas se manifiestan en Vélez-Málaga contra la celebración de una corrida de toros

Etiquetas

Unas 200 personas, convocadas por la plataforma ciudadana 'Rodea el ruedo', han participado este sábado en el municipio malagueño de Vélez-Málaga en una manifestación para solicitar la cancelación de una corrida de toros que se ha programado en la localidad para el próximo 10 de junio.

Tras una gran pancarta con el lema "No a las corridas de toros. La tortura no es arte ni cultura", los manifestantes han salido en torno a las 12.00 horas del parque Jurado Lorca y, tras recorrer varias calles de la localidad, han finalizado su marcha una hora después en la puerta del Ayuntamiento, donde han efectuado una 'performance' y han exigido al Consistorio que dé marcha atrás y no permita la celebración del festejo taurino.

Durante la marcha, los participantes han entonado diferentes cánticos contra las corridas de toros y el maltrato animal, una realidad que han calificado de "vergüenza". Entre ellos, se ha repetido con uno que dejaba claro que "esta corrida la vamos a parar".

Mari Carmen Castillo, una de las portavoces de la plataforma, ha explicado a los periodistas que el Ayuntamiento "aprobó por unanimidad hace tan solo un año en acuerdo plenario declarar Vélez-Málaga ciudad libre de maltrato animal, y parece una broma que apenas un año después nos anuncian que tienen previsto celebrar una corrida de toros".

Castillo ha recordado que hace más de cinco años que el municipio no acoge ningún espectáculo taurino, y de hecho Vélez-Málaga "no tiene plaza de toros desde hace más de 40 años", por lo que ha considerado que "a lo mejor es que la ciudadanía tampoco tiene tanto interés en que se celebren corridas de toros en nuestra ciudad".

Asimismo, ha subrayado que el sufrimiento del toro en la plaza "está científicamente demostrado" y ha afirmado que la UE ha recordado a España "que las corridas de toros, las torturas, son ilegales", a lo que se une, según ha agregado, el citado compromiso municipal de declarar al municipio como ciudad libre de maltrato animal.

La portavoz ha insistido en que, teniendo en cuenta dicho acuerdo plenario, la celebración del festejo taurino "es ilegal y todo el pueblo tiene que saberlo, y el alcalde tiene que recordarlo, y si al alcalde se le olvida, el resto de concejales tienen que recordar que todos ellos votaron por una ciudad libre de maltrato animal".

"Los ciudadanos estamos cansados de que nos repitan cuentos una y otra vez, y nuestra plataforma lo que pretende es parar esa corrida de toros, pues estamos dispuestos a que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga cumpla su acuerdo plenario", ha indicado Castillo, quien ha dejado claro que "no nos vamos a parar" y que se llevarán a cabo las acciones que sean necesarias para impedir la celebración de la corrida.

Respecto la cifra de participantes, la ha calificado de "positiva", aunque ha reconocido que "nos gustaría que la ciudadanía de Vélez-Málaga, tal como se ha volcado en la recogida de firmas, que todo el que ha firmado se hubiera sumado también hoy a esta manifestación, porque entre todos, entre la ciudadanía unida, es como se puede parar esta barbarie que, insisto, es ilegal, pues hay un acuerdo plenario".

El espectáculo taurino al que se refiere la plataforma es una corrida de toros prevista para el sábado 10 de junio a las 19.00 horas en un coso portátil instalado en el recinto ferial de Vélez-Málaga, cuyo cartel lo integran Manuel Díaz 'El Cordobés', Francisco Rivera 'Paquirri' y Manuel Barea 'El Arqueño'.