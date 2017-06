El Auditorio acoge 'The Mobition', un evento que reunirá a más de 1.500 'gamers'

Etiquetas

El concejal de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Oviedo, Rubén Rosón (Somos), ha presentado este jueves en rueda de prensa la Asociación de Gamers de Asturias (AGAS), impulsora de 'The First' junto a 'The Mobition', un evento que reunirá a más de 1.500 gamers llegados de todo el Estado, el próximo sábado, de 10.00 a 21.00 horas, en el Auditorio. El edil ha estado acompañado de los fundadores de la entidad, Alfonso Rodríguez, Wilson Orellana y Miguel Díaz.