Bethesda apuesta por la realidad virtual y la creación de 'mods' para sus sagas

Bethesda Softworks ha participado por tercera vez en la feria Electronic Entertainment Expo (E3) de Los Ángeles (Estados Unidos) desvelando un catálogo de novedades basado en la implementación de nuevas funcionalidades a las últimas entregas de sus grandes sagas y presentando títulos nuevos como 'Wolfenstein II: The New Colossus' o 'The Evil Within 2'.

Realidad virtual para 'Doom' y 'Fallout 4'

En un acto conducido por el vicepresidente de Relaciones Públicas y Marketing de la compañía, Pete Hines, y marcado por la ausencia de grandes anuncios, Bethesda presentó la inmersión en el mundo de la realidad virtual con 'Doom VFR' y la nueva versión de 'Fallout 4 VR'.

El primero de estos títulos se lanzará este año para PlayStation VR y HTC Vive. Una vez más, el protagonista deberá utilizar un variado arsenal de armas para eliminar a los demonios del infierno que han invadido las instalaciones de investigación de la UAC en Marte. El jugador dispondrá de habilidades de inteligencia artificial para teletransportarse, propulsarse o transferir su consciencia a robots y otros dispositivos.

Por su parte, 'Fallout 4 VR' revisa el último título de la saga posapocalíptica de Bethesda e incorpora nuevos sistemas de combate, fabricación y construcción recreados para la realidad virtual, así como un modo de disparo V.A.T.S. mejorado. El juego, que llegará en octubre en PC para HTC Vive, vuelve a trasladar al protagonista al Yermo y permite disfrutar de sus numerosos personajes y misiones en un universo altamente explorable.

Club de creación para 'Fallout 4' y 'Tes V: Skyrim'

Bethesda también presentó en el E3 la nueva función Club de Creación ('Creation Club') para 'Fallout 4' y 'The Elder Scrolls V: Skyrim', que estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC este verano.

El Club de Creación es una recopilación de nuevos objetos, habilidades y añadidos al juego creados por Bethesda Game Studios y desarrolladores externos, destinados a que los jugadores puedan experimentar con ellos para modificar o ampliar el Yermo y la provincia de Skyrim. Este contenido es compatible con los juegos principales y con los complementos oficiales de ambas entregas.

La saga fantástica 'The Elder Scrolls' también protagonizó varios de los anuncios y sorpresas de la ponencia de Bethesda en el E3 2017. En primer lugar, la compañía ha confirmado el lanzamiento, aún sin fecha fija, de 'Skyrim' para Nintendo Switch, en una versión que será compatible a través de Amiibo con 'The Legend of Zelda' y que permitirá equipar al Sangre de Dragón con material desbloqueable de esta saga como la Espada Maestra, el Escudo Hyliano o la Túnica del Elegido.

Asimismo, se ha anunciado nuevo material descargable para el recientemente lanzado 'The Elder Scrolls Online: Morrowind' y la expansión 'The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim', que incluye un nuevo set de 150 cartas.

'Quake Champions', irrupción a lo grande en Esports

Bethesda Softworks también quiere profundizar en su apuesta por los eSports, y para ello ha mejorado 'Quake Champions' y anunciado los Campeonatos Mundiales de 'Quake', que comenzarán este mes de junio y distribuirán un millón de dólares en premios. El torneo tendrá dos modalidades, una individual (Duelo) y otra por equipos (Sacrificio), de las que saldrán 32 jugadores y ocho grupos que competirán en la gran final de la QuakeCon, que se celebrará en Dallas (Estados Unidos) entre el 24 y el 26 de agosto.

Para sumar nuevos jugadores a 'Quake Champions', Bethesda ha abierto la beta cerrada del juego durante toda la semana y ha incorporado novedades como el personaje de la saga 'Wolfenstein' BJ Blazkowicz, una nueva arma y varios mapas.

Dos nuevos juegos y una expansión

Los dos grandes lanzamientos de Bethesda para este E3 son 'Wolfenstein II: The New Colossus' y 'The Evil Within 2', así como 'La muerte del forastero', la nueva expansión independiente de 'Dishonored 2' que saldrá a la venta el 15 de septiembre en PlayStation 4, Xbox One y PC.

La compañía suma con 'Wolfenstein II: The New Colossus' un nuevo capítulo a su veterana saga de 'shooters' en primera persona, que en esta ocasión se desarrollará en territorio estadounidense. Su protagonista, BJ Blazkowicz, deberá evitar la expansión de los nazis en su nación a base de disparos y hachazos, con un nuevo repertorio de armas. El videojuego saldrá a la venta el 27 de octubre para Xbox One, PlayStation 4 y PC.

Bethesda también ha sorprendido con 'The Evil Within 2', la segunda entrega de la historia de 'survival horror' que protagoniza Sebastián Castellanos y la búsqueda de una hija que creía muerta hace años. El juego, que estará disponible a partir del 13 de octubre para PlayStation 4, Xbox One y PC, volverá a presentar escenarios claustrofóbicos y rincones oscuros para explorar en una ciudad en ruinas llamada Union.