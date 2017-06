EA llevará al E3 novedades de Star Wars: Battlefront II, FIFA 18, NBA LIVE 18 y Madden NFL 18

Etiquetas

EA ha anunciado la presentación de varios videojuegos que inaugurarán el EA PLAY, su conferencia particular que se celebrará en Los Ángeles del 10 al 12 de junio, en el marco del E3. El evento inaugural de la conferencia, Live @ EA PLAY, mostrará nuevos detalles de seis esperados títulos de la empresa, y "algunas sorpresas más", como adelanta la compañía.

El evento estará protagonizado por Star Wars Battlefront II, el esperado proyecto de EA y DICE basado en la saga de películas y que mostrará en directo su primera partida multijugador. Cuarenta 'youtubers' de relevancia internacional --entre ellos el español Willyrex-- serán los jugadores de la multitudinaria partida del modo Asalto en Theed, que podrá seguirse en 'streaming', como anuncia en un comunicado.

Live @ EA PLAY también mostrará al mundo nuevas imágenes e información de los juegos deportivos de Electronic Arts. FIFA 18, con Cristiano Ronaldo en su portada, será sin ninguna duda el proyecto de EA Sports más esperado, pero habrá espacio para más títulos aparte del videojuego de fútbol. NBA LIVE 18 presentará en este evento un nuevo modo de juego titulado 'El Único', y también se esperan más datos del título de fútbol americano Madden NFL 18.

Otro de los grandes protagonistas en el evento de EA será Need for Speed Payback, anunciado hace una semana con la publicación de un tráiler. La empresa estadounidense no ha adelantado mucho sobre lo que se podrá ver sobre este juego en la conferencia, aunque se espera que la nueva entrega de la saga automovilística presente nuevos detalles las batallas de coches y el 'estilo blockbuster' que le caracteriza.

Por otra parte, en el EA PLAY 2017 se presentará oficialmente el nuevo DLC de Battlefield 1, lanzado en octubre de 2016. Esta expansión, titulada 'En el nombre del Zar', incluirá a mujeres soldado por primera vez en la saga.