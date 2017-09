EA lanza NBA Live 18, un título centrado en la carrera del jugador de baloncesto

Etiquetas

El estudio desarrollador de videojuegos Electronic Arts ha puesto este viernes a la venta NBA Live 18, una nueva entrega de su simulador de baloncesto que estrena el modo 'The One', una nueva experiencia dinámica centrada en torno a la carrera del jugador de baloncesto.

Desarrollado por EA Tiburon, NBA Live 18 ofrece "una experiencia única" basada en el progreso del jugador, la personalización detallada del equipamiento y una narrativa ramificada, ha afirmado Electronic Arts a través de un comunicado, destacando a esta última característica como "una novedad en el género de videojuegos de baloncesto".

En The One, el jugador tendrá la libertad de jugar como quiera, donde quiera y contra quien quiera hasta convertirse en una estrella del baloncesto. Se podrán desarrollar estilos de juego únicos a través de 11 habilidades de estilo propio, 70 rasgos diferentes y su propio carácter gracias a una personalización única que incluye las últimas equipaciones y zapatillas del momento. NBA Live 18 está disponible en formato físico para PlayStation 4, de venta en tiendas Game, y en formato digital para Xbox One y PlayStation 4.

El productor ejecutivo del videojuego, Sean O'Brien, ha destacado que NBA Live 18 "ofrece una experiencia de baloncesto con una variedad de opciones sin precedente". El juego, ha afirmado, ofrece a sus seguidores "una oportunidad única de construir su propio legado en el mundo del baloncesto, de competir en lugares icónicos, en ligas menos tradicionales que la NBA como las Pro-Am, en un videojuego completamente abierto y de cambio constante".

THE LEAGUE Y THE STREETS

Hay varios caminos por los que el jugador podrá crecer en el ránking del baloncesto, como The League y The Streets. Para vivir una auténtica experiencia NBA, con The League se podrá progresar desde los inicios como 'rookie' hasta llegar a ser veterano en el equipo de la NBA que se desee, jugando eventos reales como el All-Star, los Playoffs y las finales. Al igual que en la NBA, los jugadores pueden ganar premios como el MVP, el All-NBA y los premios del Sixth Man of the Year, entre otros.

En The Streets, el jugador podrá llevar su carrera lejos de las legendarias canchas Pro-Am, donde los desafíos competitivos y los grandes partidos le esperan, incluyendo eventos Live, como retos regularmente actualizados a tiempo real para jugar contra oponentes en partidas competitivas o cooperativas con los que obtener premios únicos, y construir una carrera en las calles jugando torneos y desafíos. El jugador podrá jugar en canchas icónicas como el Rucker Park de Nueva York o en ligas como The Drew en Los Ángeles.

En NBA Live 18 se podrá participar en la WNBA con equipos femeninos, "otra novedad en el género de videojuegos de baloncesto", según Electronic Arts. Todas las plantillas y equipos de la competición estarán disponibles en WNBA Play Now, con los equipos y las habilidades de las jugadoras recreadas a medida en el videojuego para reflejar el estilo de juego único de la liga.

Paralelamente, está disponible para descarga gratuita NBA Libe Mobile, un juego desde el que se podrá disfrutar de una experiencia de baloncesto en el 'smartphone'. Este título ha sido lanzado tanto para dispositivos Android como iOS.