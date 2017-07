El Festival de videojuegos Gamepolis afronta su quinta edición con el objetivo de superar los 40.000 visitantes

Etiquetas

La quinta edición del Festival de Videojuegos Gamepolis se celebrará en Málaga del 21 al 23 de julio con el objetivo de superar los 40.000 visitantes, y afianzarse como un referente a nivel nacional, convirtiendo a la ciudad en la capital nacional de los videojuegos durante tres días.

Tras la pasada edición, en la que atrajo a más de 32.000 asistentes, Gamepolis se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de España. El evento, que se celebra en el Palacio de Ferias de la capital, cuenta con el patrocinio de la empresa municipal Promálaga y el apoyo del Ayuntamiento de Málaga a través de las áreas de Juventud y Nuevas Tecnologías, el propio Palacio de Ferias, así como con la colaboración de numerosas empresas del sector.

Así lo han dado a conocer este jueves la concejala de Juventud, Elisa Pérez de Siles; el gerente de Promálaga, Francisco Salas; el director del evento, Javier Ramos, y el director de contenidos, Miguel Ramos.

En cuanto a las secciones del festival, estas cubren todo el panorama del videojuego: Zona Expo, eSports y Torneos, Cosplay, Zona Indie, Zona Retro, Zona de Conferencias y Escenario Principal.

Las entradas anticipadas --abono de tres días y pases diarios-- están disponibles en la web oficial del evento (www.gamepolis.org). La compra de éstos permite el acceso a un festival que reunirá bajo el mismo techo a jugadores, desarrolladores, estudiantes y profesionales del sector. La organización estima que Gamepolis supondrá en esta edición un impacto económico de 5,6 millones de euros para la ciudad.

CONFERENCIAS

El programa de conferencias estará dedicado a temas tan diversos como la evolución de los videojuegos, con el famoso desarrollador estadounidense Gordon Walton, responsable de más de 30 títulos; la historia de las máquinas recreativas y de Street Fighter; la creación de bandas sonoras y guiones para videojuegos; los desafíos de un estudio independiente; la historia de la revista Hobby Consolas y presentaciones exclusivas de libros --Héroes de Papel--.

La oferta se completa con ponencias de más desarrolladores reconocidos a nivel internacional como Kevin Sardà, actual jefe de Diseño en Tequila Works y responsable del popular Rime, un videojuego de aventuras que ha experimentado un gran éxito en todo el mundo.

Por otro lado, la banda sinfónica Games Waves Band interpretará el sábado a las 16.00 horas en un concierto en directo las bandas sonoras de videojuegos míticos. Asimismo, la ESL, la organización de esports más grande y antigua del mundo, ofrecerá una conferencia sobre deportes electrónicos, mientras que Fallo de Sistema, de Radio 3, regresa a Gamepolis el domingo con un programa en directo dirigido por Santiago Bustamante.

COMPETICIONES

En cuanto a los deportes electrónicos, el festival se convertirá en el epicentro de las competiciones de videojuegos de España. Jugadores y equipos de talla mundial se enfrentarán por más de 20.000 euros en metálico en los torneos de League of Legends, Call of Duty, FIFA 17, Clash Royale, Super Smash Bro, Counter Strike: GO, Tekken 7, Overwatch y Hearthstone, entre otros.

La ESL celebrará en Gamepolis la final del ESL Masters de League of Legends (LOL) que pondrá en juego, del 21 al 23 de julio, 10.000 euros para los mejores ocho equipos de LOL en España. Aparte de esta competición, ESL dinamizará una zona de más de 2.000 metros cuadrados con torneos gratuitos, sorteos y actividades para los amantes de los videojuegos.

Por su parte, todos los jugones que asistan al festival disfrutarán de forma gratuita de últimas novedades como la consola Nintendo Switch ya que la compañía japonesa Nintendo estará presente en Gamepolis en un espacio de más de 300 metros cuadrados. Asimismo los visitantes contarán con la última Realidad Virtual y decenas de títulos como NBA 2K17, Rocket League y Pokémon.

AGENDA PARALELA

Dentro de las actividades paralelas se encuentra la Batalla de Gallos del domingo entre cuatro de los mejores raperos de España: Arkano, BTA, Efejota y Mc Men. Estos maestros de la improvisación ofrecerán un show freestyle sobre videojuegos.

A su vez, la Zona Indie regresa en esta edición con el patrocinio e Unicaja Banco y el apoyo de la UMA, DEV y la revista Hobby Industrie. Dispone de un espacio rediseñado en el que se pretende tomar el pulso y apoyar al desarrollo de videojuegos en España. Esta área otorgará el Premio a Mejor Videojuego (1.000 euros), mientras que todos los visitantes podrán participar y votar al Premio del Público premiado también con 1.000 euros ).

La Zona Retro, con una exposición de más de 250 consolas desde los años 70 hasta la actualidad, crece en esta edición con la inclusión de un espacio de 500 metros cuadrados donde se expondrán arcades originales y se celebrarán torneos exclusivos con estas joyas de coleccionista.

La programación de Gamepolis se complementa con sorteos y torneos diarios con premio y concursos de disfraces cosplay y cover dance de baile asiático con 1.000 y 600 euros para los mejores de cada certamen, respectivamente.