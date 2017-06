Gamelab se afianza como 'hub' internacional del sector del videojuego

Etiquetas

El congreso internacional del videojuego y el ocio interactivo, Gamelab, ha presentado este lunes su XIII edición, que arrancará en Barcelona el 28 de junio, convirtiendo de esta forma a la capital catalana en el centro de atención de este sector.

El congreso, que se celebra del 28 al 30 de junio, destaca por la difusión de la cultura del videojuego, el apoyo a la creación y como foro de tendencias. Reunirá en esta edición a algunos de los creadores internacionales más influyentes y que marcarán las pautas del futuro de la industria y la creación del ocio interactivo en los próximos años.

'ESPORTS' Y MOVILIDAD

Como destacan los organizadores en un comunicado, en la industria del videojuego ha emergido en los últimos años una rama que se está convirtiendo en un fenómeno social y económico. Se trata, como apuntan, del videojuego como espectáculo audiovisual y deportivo, con los 'eSports' como máximo exponente.

Por ello los deportes electrónicos serán de nuevo uno de los platos fuertes y contarán con referentes mundiales como Kurt Melcher, director ejecutivo de eSports en Intersport y en la Universidad Robert Morris de Chicago; o Mike Sepso, vicepresidente de Activision Blizzad, encargado de Media Networks, una división destinada a crear la mejor experiencia en 'eSports'.

La Generalitat de Catalunya no quiere quedarse al margen de un fenómeno de masas como los eSports, y por ello desde la Secretaria de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital del Departamento de la Presidencia, han anunciado el impulso de "un grupo de trabajo interno en el que participará también la Secretaria de Deportes, para valorar la opción de impulsar la liga catalana de eSports y de crear un equipo catalán que represente a Cataluña en estas disciplinas", como ha comentado el Secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad de Digital, Jordi Puigneró, durante la presentación de la nueva edición del congreso.

Para Puigneró, el sector del videojuego genera muy buena perspectiva de creación de negocio y ocupación. "Celebramos el gran esfuerzo hecho por las universidades para fomentar las vocaciones entorno a los videojuegos. Y Gamelab es una pieza fundamental".

Que Gamelab se celebre año tras año en Barcelona no es un mero capricho. Para Iván Fdez. Lobo, director del Gamelab, "Cataluña se convierte en la locomotora del sector del desarrollo del videojuego en España". Sólo esta Comunidad Autónoma representa el 40% de la facturación. "La situación en la que se encuentra el sector es la deseada, con nuevas empresas y programas de máster para fomentar la profesionalización. Pero estamos en un momento en el que, para que esas empresas triunfen, es necesario ser rompedores, incorporar la innovación y proyectarse en el futuro para focalizarse", ha añadido Fdez. Lobo.

El mercado móvil crece de manera imparable aunque la superpoblación no permite la supervivencia de las compañías 'no profesionales' al carecer de un enfoque de producto para definir un plan empresarial y de comercialización viable.

En este sentido será aleccionadora la ponencia de Mikko Kodisoja, fundador de Supercell, creadora de los populares Clash Royale y Clash of Clans. Gamelab también contará con Ellen LyseEinarsen, desarrolladora de juegos online como Angry Birds Epic y Sacred Legends; o Maximo Cavazzani, CEO y fundador de Ethermax.

Ahora que todo el mundo juega, como destacan desde la organización, es más importante que nunca conocer los siguientes pasos. Por ello Phil Harrisson, cofundador de PlayStation e inversor, compartirá su importante visión sobre las áreas más atractivas para los inversores.

AMBICIOSO PROGRAMA

Para los organizadores, el programa de Gamelab de la presente edición "se ha convertido en uno de los más ambiciosos de los últimos tiempos". Una de las presencias destacadas de es la de Fumito Ueda, creador de títulos como ICO, Shadow of the Colossus o The Last Guardian.

Algunos ponentes que forman parte del prestigioso elenco son Sam Lake, escritor de la franquicia Max Payne y Alan Wake; Hilmar Veigar, director de EVE Online; Mike Pondsmith, creador de Cyberpunk 2077; y Dino Patti, creador de Limbo e Inside, ofrecerán sus visiones sobre los retos y oportunidades de expansión del sector del videojuego.

Otro de los nombres importantes de Gamelab 2017 es el de Emmanuel Márquez, CEO de Starbreeze Studios, creador independiente y pionero en experiencias de realidad virtual fabricando su propio casco de inmersión conocido como StarVR.

Para recibir el Premio de Honor 2017, acudirá a Gamelab Richard Garriott, el diseñador de videojuegos, empresario y pionero espacial. Creador de juegos como Ultima, Ultima Online y Tabula Rasa, también se le atribuye la creación del término 'avatar'.

Por otro lado, Gamelab contará con Indie Hub, un espacio dedicado a este sector en el que además estará presente el mayor referente de la cultura del videojuego indie a nivel mundial, Rami Ismail, cocreador y desarrollador en Vlambeer, estudio independiente que publicó títulos como Nuclear Throne o Radical Fishing.

El mercado español estará representado por nombres como Enric Álvarez, cofundador de Mercury Steam, estudio desarrollador de la saga Castlevania: Lords of Shadow; Raúl Rubio, CEO y Director Creativo y también cofundador de Mercury Steam Entertainment.

Y como un gesto más de apoyo a los estudios españoles, la tarde del miércoles 28 de junio tendrá lugar la ceremonia de entrega de los X Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas, que reconocen la excelencia en la creación de juegos sin tener en cuenta la plataforma o el género.