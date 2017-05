Injustice 2 sale a la venta en España para PlayStation 4 y Xbox One

Etiquetas

Injustice 2 ya está disponible en España para PlayStation 4 y Xbox One por un precio que ronda los 65 euros en su versión estándar. Al igual que su predecesor Injustice: Gods Among Us, este juego reúne a los superhéroes y villanos de los cómics de DC como Batman, Superman o el Joker en un título de lucha cuya principal novedad es la posibilidad de mejorar y personalizar a los más de 30 personajes seleccionables, al estilo de un videojuego RPG.