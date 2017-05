Radiografía del 'mobile gamer' español: supera los 35 años, no tiene hijos y juega después de la jornada laboral

Etiquetas

Aunque tradicionalmente el sector de los videojuegos se ha asociado al perfil de hombre joven, éste perfil ha cambiado durante los últimos años. Según datos recogidos y analizados por Telecoming, el 74% de los jugadores de Android supera los 35 años, aunque la franja de edad se concentra entre los 35 y los 44 años.

Además, frente a la percepción extendida, existe paridad entre ellos, ya que el 51% de los jugadores móviles españoles son hombres y el 49% restante son mujeres, como desvela análisis de Telecoming, sobre el perfil del 'gamer' español y sus hábitos, un radiografia para la que se han tenido en cuenta factores como la edad, el sexo, la paternidad o las horas de juego de los usuarios de videojuegos de Android.

Paralelamente, el estudio arroja que el 62% de los jugadores españoles no tiene hijos. No obstante, las madres 'gamers' representan el 44% del total de jugadoras españolas, mientras que en el caso de los hombres, los 'mobile gamers' que son padres no alcanzan el 33%.

Respecto a las horas de juego, el 'mobile gamer' español prefiere jugar por la tarde, tras la finalización de la jornada laboral. Por esta razón, la franja entre las 17:00 horas y las 21:00 horas, es la preferida para el 36% de los jugadores españoles. Si bien los usuarios juegan a lo largo de todo el día, lo que queda claro es que la madrugada es el momento de menor consumo de videojuegos móviles y tan sólo el 12 % de los 'gamers' aprovecha este momento del día.