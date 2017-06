Seth Rollins protagoniza la portada de WWE 2K18

Etiquetas

El luchador profesional Seth Rollins será la 'Superstar' de portada de WWE 2K18, el próximo lanzamiento de la franquicia de videojuegos de la WWE, cuyo lanzamiento mundial tendrá lugar el 17 de octubre de 2017 para las consolas PlayStation 4 y Xbox One.

Rollins se convirtió en el primer NXT Champion en 2012. Más tarde ese año, debutó en el 'roster' principal de la WWE en la Survivor Series y se unió a las Superstars de la WWE Roman Reigns y Dean Ambrose para formar The Shield. Dos veces WWE Champion, United States Champion, WWE Tag Team Champion y 'Mr. Money in the Bank', son algunos de los premios que ha logrado en su carrera.

La Edición Deluxe de WWE 2K18, sólo disponible en formato digital, incluye una copia del videojuego; acceso al contenido del Pase de temporada --los detalles se anunciarán en otoño--, acceso a los contenidos digitales de bonificación por reservar WWE 2K18 --los detalles se anunciarán este verano--, y más contenidos digitales de la Edición coleccionista de WWE 2K18 --se anunciarán este verano--.

Los jugadores que compren la Edición Deluxe de WWE 2K18 recibirán un acceso anticipado al juego y a las bonificaciones a partir del 13 de octubre de 2017, cuatro días antes del lanzamiento oficial para PlayStation 4 y Xbox One.

Por su parte, los jugadores que compren la Edición Coleccionista de WWE 2K18 --en las tiendas que participen en la promoción-- también recibirán un acceso anticipado al juego y a las bonificaciones a partir del 13 de octubre de 2017, cuatro días antes del lanzamiento oficial para PlayStation 4 y Xbox One.

La compañía ha anunciado en un comunicado que este verano revelará más detalles sobre la Edición coleccionista de WWE 2K18 y la posibilidad de reservar esta versión del juego.