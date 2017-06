E3 2017: Sony anuncia el regreso de 'Shadow of the Colossus' para PS4

Etiquetas

En el marco de la conferencia organizada por Sony en el E3 2017 de Los Ángeles, la compañía propietaria de PlayStation ha presentado algunos de los videojuegos más importantes que llegarán a la plataforma durante el próximo año. Destaca especialmente el anuncio de un 'remake' de Shadow of the Colossus y los tráilers de nuevos títulos de sagas consolidadas como Uncharted: The Lost Legacy, God of War y Destiny 2.

Shadow of the Colossus es la vuelta a las consolas de Sony del videojuego del mismo nombre, que se lanzó en 2005 y se popularizó especialmente en PlayStation 2, convirtiéndose en todo un clásico. Su creador, Fumito Ueda, autor también de The Last Guardian e Ico, ha participado también en el 'remake' de su juego de acción, que llegará en 2018.

En cuanto al resto de títulos revelados por Sony, destaca Monster Hunter: World, el último título de la franquicia del estudio Capcom que llegará a principios de 2018 y en el que los jugadores pueden retroceder hasta la era jurásica para cazar dinosaurios y otras enormes criaturas. También se presentó para PS4 un nuevo videojuego de Spider-Man que también llegará en 2018 y en el que el superhéroe de Marvel se enfrenta a la banda conocida como los Demonios.

Juegos de realidad virtual

En la conferencia de Sony también han tenido el protagonismo los videojuegos de realidad virtual. Bethesda, como ya hizo durante el evento de Xbox, ha mostrado para PS4 su RPG The Elder Scrolls V: Skyrim, en el que será posible explorar el mundo de Tamriel. También se ha revelado Monster of the Deep: Final Fantasy XV, que utilizará PlayStation VR y que llegará en septiembre de 2017.

Resto de videojuegos

Entre el resto de videojuegos para PlayStation 4 mostrados por Sony, Bungie y Activision han distribuido un nuevo tráiler de Destiny 2, el próximo videojuego de su exitosa saga, que llegará el próximo 6 de septiembre, el 24 de octubre a PC. Otro trailer destacado es del nuevo God of War, que ha presentado un 'gameplay' del juego, que llegará a principios de 2018.

La saga Uncharted también ha tenido representación en la conferencia con un trailer narrativo de Uncharted: The Lost Legacy, que se lanzará el 22 de agosto y que ya puede reservarse. El acto se completó con novedades como la presentación de la primera expansión Horizon Zero Dawn, así como un 'gameplay' de Call of Duty: WWII o los trailers de Crash Bandicoot N Sane Trilogy y Gran Turismo Sport.